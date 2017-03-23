Asmin’e umut oldular

Önce “Şiddetli Aplastik Anemi” sonra “Miyelodis Plastik Sendromu” hastalığı teşhisi konulan 4 yaşındaki Asmin için düzenlenen kampanyada birçok insan kan ve kök hücre bağışında bulundu

Şiddetli Aplastik Anemi hastalığı teşhisi konulan minik Asmin için 19 Mart Pazar günü, 11.00-20.00 saatleri arasında, Rıhtım’da bulunan Kızılay aracında kan ve kök hücre bağışı için kampanya gerçekleştirildi. Asmin’in amcası Yılmaz Bozkurt’un sosyal medyada büyük yankı uyandıran çağrısı sonucunda İstanbullular Asmin için Kadıköy’e geldi. Zeynep Kamil Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Başar Yöngel’in aktardığına göre gün içinde 91 kişi kök hücre, 63 kişi ise kan bağışında bulundu. Etkinlik gerçekleştikten bir gün sonra Asmin’in amcası Yılmaz Bozkurt sosyal medya aracılığıyla “Şiddetli Aplastik Anemi” teşhisinin “Miyelodis Plastik Sendromu” olarak değiştiğini ve Asmin’in hastaneye yatırılacağını söylerken, hala kök hücre bağışına ihtiyaç olduğunu belirtti.

“BENİM ADIM ASMİN…”

Çağrı sosyal medya aracılığıyla Asmin’in amcası Yılmaz Bozkurt tarafından yapıldı. Minik Asmin’in ağzından yazılan metinde şu ifadeler bulunuyor: Benim adım Asmin. 4 yaşındayım. Almanya Ragensburg’da yaşıyorum. Doktorlar bana Şiddetli Aplastik Anemi hastalığı teşhisi koydu. Yaşamam gereken yılların olduğunu düşünüyorum. Daha amcam Yılmaz ile Beşiktaş maçlarına gideceğim. Sevdiklerimle daha fazla zaman geçireceğim yıllar var. Türkiye’dekilere bir çağrım var. kanver.org diye bir site var. Orayı ziyaret ettikten sonra bulunduğunuz illerde gidip özellikle “kök hücre nakli” verir misiniz? Belki birinizin iliği uyar bana. Ben de büyürüm…

DUYAN GELDİ

Kampanyayı sosyal medya aracılığıyla duyan birçok insan, soluğu Kızılay Kan Aracı’nda aldı. Zeynep Kamil Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Başar Yöngel’in aktardığına göre gün içinde 91 kişi kök hücre, 63 kişi ise kan bağışında bulundu. Ferhat Talan, kampanyayı sosyal medya aracılığıyla duyduğunu belirtirken, insanların çok yakınlarının başına gelmeden anlamadıklarını düzenli kan ve kök hücre bağışının herkesin ödevi olduğunu vurguladı. Asmin’e umut olmak için donör olan Damla Şahin ise toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yaparak, herkesi kan ve kök hücresi bağışına çağırdı.

TEŞHİS DEĞİŞTİ

Etkinliğin ardından Yılmaz Bozkurt sosyal medyada yayınladığı içerikle Asmin’in son durumu hakkında bilgi verdi. Asmin için ilk konulam teşhis “Şiddetli Plastik Anemi”nin “Miyelodis Plastik Sendromu” olarak değiştiğini belirten Bozkurt, Asmin’in en kısa zamanda hastaneye yatırılacağını ve tedavisinin başlayacağını söyledi. Bozkurt, uygun donörün henüz bulunamadığını söylerken, ilk aşamada %50 uyumu olan annesinden, sonrasında babasından, anne ve baba ile uyum sağlanamazsa dışarıdan bulunacak olan uygun iliğin Asmin’e nakledileceğini dile getirdi ve ekledi: “Hepimiz umudumuzu büyüterek, inancımızı kaybetmeden bekleyeceğiz. Asmin iyi olacak. Ve ilik bekleyen herkesin iyi olması için bizler yine kök hücre nakli bağışı için çağrımızı yapmaya devam edeceğiz. Donör olmaya, hayat kurtarmak için elimizden geleni yapmaya devam edelim.”

SİZ DE UMUT OLABİLİRSİNİZ

Siz de Asmin ve ilik bekleyen 1700’e yakın insana umut olabilirsiniz. Kadıköy’de Kızılay’ın 2 tane sabit, 2 tane gezici kan bağış noktası bulunuyor. Sabit kan bağışı alınan yerlerin biri İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’na bitişik şekilde Rıhtım Caddesi yönünde yer alırken, diğer kan bağış noktası Beşiktaş-Adalar İskelesi’nin karşısında metro çıkışında hizmet veriyor. Kan bağış noktaları her gün 10.00’dan 20.00’a kadar açık. Sabit noktalara uzakta oturan Kadıköylülerde (0216) 336 05 66’nolu numaradan gezici araçların hangi semtte olduğunu öğrenebilirler.