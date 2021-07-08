Aşılamada üçüncü doza gelindi

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonu üyesi Emrah Kırımlı, “Salgını kontrol altına alabildiğimizi görene dek ara sıra aşılanmamız gerekecek gibi duruyor” diyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Haziran'daki Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, iki doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri bireyler ile sağlık çalışanlarının 1 Temmuz'dan itibaren üçüncü dozlarını olmak üzere randevu alabileceklerini bildirmişti. Bu kapsamda, ülke genelinde toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi için birinci ve ikinci doz aşıların yapılmasına devam edilirken, temmuz ayı itibariyle de üçüncü dozların uygulanmasına başlandı.

Fakat 3.doz aşıya ihtiyaç duyulması, kafalarda soru işareti oluşmasına sebep oldu. 3. doza neden ihtiyaç duyuldu, iki dozun koruyuculuğu neden yetersiz kaldı, virüsün mutasyon geçirmesi aşılamada ne gibi önlemler alınmasına neden oldu gibi soru işaretlerine yanıt alabilmek için İstanbul Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonu üyesi Emrah Kırımlı’ya başvurduk. Kınalı, konuyla ilgili sorularımızı yanıtladı.

“HATIRLATMA AŞISINA İHTİYAÇ DUYULUYOR”

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonu üyesi Emrah Kırımlı, 3.doz aşılama hakkında şunları söylüyor: “Aşı ile korunduğumuz bazı hastalıklara karşı ömür boyu bağışıklığımız olurken, bazı durumlarda bağışıklığımız zamanla azalabiliyor. Mesela kızamık için çocukluk çağında olduğumuz aşı bizi ömür boyu korurken, tetanos için aynı şeyi söyleyemeyiz. Bu nedenle bir kaza geçirdiğimizde son 5 yıl içinde tetanos aşısı olmamışsak bir daha aşı oluyoruz. Covid-19 için de durum buna benziyor. Hastalığı geçirenlerden bildiğimiz, antikor düzeylerinin zamanla düştüğüdür. COVİD-19 aşıları için de bu yönde veriler mevcut. Bu nedenle 3. doz bir hatırlatma aşılamasına ihtiyaç duyuluyor.”

Aşıların Delta varyantına karşı koruyucu olacağına dair verilerin yayınlanmaya başladığını belirten Kırımlı, “Coronovac aşısının delta varyantına karşı koruyuculuğunun düşük olduğuna dair veriler gelmeye başladı. Bizimle benzer şekilde coronovac aşısı kullanan ve toplumun %61’inin iki doz aşısını olabildiği Şili’den gelen veriler de, aynı tetanos aşısında olduğu gibi çift doz aşı olanların 3. doz aşıya ihtiyacı olduğu yönünde. Benzer şekilde Almanya’da da AZ aşısı olanlara 3. doz Biontech aşısı öneriliyor. Şuan ki veriler, 3. doz mRNA aşısı olmamız gerektiğini gösteriyor” diyor.

“AŞI TEK BAŞINA ÇÖZÜM DEĞİL”

3.doz aşının ilk 2 dozdan farklı olup olamayacağı konusu hakkında bilgi veren kırımlı, “Güncel uygulama şu anda bu şekilde. Kısa bir dönem için 3. doz olarak coronovac yapıldı ama şimdi 3. doz olarak Biontech aşısı yapılabiliyor. Bu konuda bilgilerimiz çoğaldıkça daha net kararlar verebileceğiz. Biontech aşısını da yaygın olarak yaptık. Bu konuda bilgilerimiz arttı. Başlarda bizi korkutan alerjik yan etkilerin, korkmamıza neden olacak kadar yüksek olmadığını gördük” diyor ve şöyle devam ediyor: “Tüm sorunları tek başına bitiren mucize çözümler hepimizin beklentisi ama gerçek hayatta da sorunları çözmek için birden çok uygulama yapıyoruz. Bu hastalığın da tümüyle kontrol altına alınması için aşı tek başına mucize bir çözüm değil. Hastalığı bitirecek toplumsal bağışıklığı aşı ile sağlayacağız ama varyantların önüne geçmek için ek önlemler almak, varyasyonları takip etmek, hastalık azaldığında bulaşma kümelerini yakalamak ve izole etmek, yani test ve takip stratejilerimizi farklılaştırıp güçlendirmemiz gerekecek. Salgını kontrol altına alabildiğimizi görene dek de ara sıra aşılanmamız gerekecek gibi duruyor.”

“SONBAHARDA YAŞAYACAKLARIMIZIN HABERCİSİ OLACAK”

Atılan normalleşme adımlarını da değerlendiren Kırımlı, “Biz zaten yasaklar döneminde yasaklara pek uymuyorduk, şimdi de her yer açıldı. Bu aralar Avrupa Şampiyonası yapılıyor. İskoçya’da şampiyona ile birlikte vakalarda artış görülmüş ve bu artış özellikle erkeklerde ortaya çıkmış. Seyircili maç izlemek, kapalı mekânlarda bir araya gelip iki saati aşabilen bir süre maç izlemek, bağırmak doğal olarak hastalık sayısının artışına sebep oluyor. Bizde de farklı olması için bir neden yok ve İskoçya’da aşılanma oranları bizden daha fazla. Önümüz bayram, geçen sene bayram sonrası vaka artışları yaşadık. Geçen seneden farklı olarak bu bayrama yoğun bir aşılama ile giriyoruz. Bunun faydası olacaktır ancak yurt dışı girişleri, insanların bir araya gelmeleri ile yayılma kümeleri göreceğiz. Bunları ne kadar yakalayabildiğimiz ve yaz bitip kapalı mekânlardaki yayılmaları ne kadar kontrol altına alabildiğimiz sonbaharda yaşayacaklarımızın habercisi olacak. Salgın iş yerlerinde, kapalı mekânlarda yayılıyor gibi duruyor. En azından buralar için bir test ve takip çalışması yapmamız gerekli. Geçen seneden farklı bir strateji izlemezsek, geçen sene olanın tekrar etmemesi için bir neden yok” ifadelerini kullanıyor.