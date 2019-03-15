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Alzheimer Merkezi sakinlerinden ziyaret

Kadıköy Belediyesi Alzheimer Gündüz Bakım Evi sakinleri, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’na 5 yıl boyunca Kadıköy’e verdiği emekler nedeniyle teşekkür ziyaretinde bulundu

Alzheimer Merkezi sakinlerinden ziyaret
GazeteKadıköy

Alzheimer Gündüz Bakım Evi sakinleri, “Merkezimizi, arkadaşlarımızı çok seviyoruz. Kadıköylülere böyle bir tesis kazandırdığınız için çok mutluyuz.” diyerek teşekkürlerini iletti. 

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu da, “Yaşamın her döneminde, iyi günde de kötü günde de Kadıköylünün yanında olmak her zaman önceliğimiz oldu.” diyerek Alzheimer Gündüz Bakım Evi sakinlerinin nazik teşekkür ziyaretinden dolayı çok mutlu olduğunu belirtti. Ayrıca düzenlenen keman dinletisine Alzheimer Gündüz Bakım Evi sakinleri şarkılarıyla eşlik etti.

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