Haftalık Bağımsız Gazete 12 Kasım 2021
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Alzheimer hastaları için anlamlı proje: “HATIRALARI TAZELER”

Türkiye Alzheimer Derneği ve kozmetik firması Eyüp Sabri Tuncer AŞ., Alzheimer hastalığına dikkat çekmek için “Hatıraları Tazeler” isimli bir sosyal sorumluluk projesi başlattılar

Alzheimer hastaları için anlamlı proje: “HATIRALARI TAZELER”
Simge Kansu

Türkiye Alzheimer Derneği ve Eyüp Sabri Tuncer AŞ., Alzheimer hastaları ve yakınları için “Hatıraları Tazeler” adını verdikleri bir sosyal sorumluluk projesi başlattılar. Proje, hem kokularla hatıralarımızı tazelemeyi hem de Alzheimer hastalığına dikkat çekmeyi hedefliyor. Proje kapsamında, eyupsabrituncer.com web sitesinde satışa sunulan “Hatıralar Kolonyası” ürünlerinden elde edilen gelir ile Türkiye Alzheimer Derneği’ne bağlı Gündüz Yaşam Evleri’ne katkı sağlanacak.

“KOKULARIMIZLA HATIRALARI TAZELEMEK İSTİYORUZ”

Eyüp Sabri Tuncer Pazarlama Direktörü Pelin Tuncer, projeyle ilgili şunları söyledi: “Alzheimer hastalığının en belirgin özelliği, hastaların bugünü değil uzak geçmişi hatırlaması. Koku ve hatıralar arasındaki bu bağlantıdan yola çıkan bir farkındalık kampanyasına katkı sağlamak, bizim için gerçekten çok kıymetli. Markamızın “Hayatı Tazeler” sloganıyla çıktığımız bu yolculukla, kokularımızla da ‘hatıraları tazelemek’ istiyoruz. Proje kapsamında eyupsabrituncer.com web sitesi üzerinden alınan “Hatıralar” isimli kolonya ürünleri ile Türkiye Alzheimer Derneği’ne bağışta bulunuyoruz. Bu sayede Türkiye Alzheimer Derneği’ne ait Gündüz Yaşam Evleri’ne katkı sağlıyoruz.”

Türkiye Alzheimer Derneği Başkanı Prof. Dr. Başar Bilgiç, Eyüp Sabri Tuncer ile böyle bir projede buluştukları için çok mutlu olduklarını ve elde edilecek gelir ile Gündüz Yaşam Evleri’ne önemli bir destek sağlanacağını söyledi. Bilgiç, “Gündüz Yaşam Evlerimizin amacı Alzheimer hastalığı bulunan bireylerin kaliteli zaman geçirmelerini sağlamak, zihinsel rehabilitasyon çalışmaları ile onları yaşama bağlamak ve yaşam kalitelerini arttırarak hastalığın evre atlamasını geciktirmektir” dedi.

“ESKİ İYİ ANILARI HATIRLAYIP MUTLU OLUYORLAR”

Projede, hastaların geçmişe ait kokuları hatırlamalarını sağlamak istediklerini belirten Prof. Dr. Bilgiç, konuyla ilgili şunları söyledi: “Alzheimer hastaları geçmişi hatırlatan kokularla hem bir aidiyet hissediyorlar hem de eski iyi anılarını hatırlayıp mutlu oluyorlar. Hastalar mutlu olduğunda hasta yakınları da mutlu oluyor. Ayrıca projemizle, hastaların hijyen ile ilgili sorunlarında onlara destek olabilmek istiyoruz. Özellikle COVİD-19 pandemisinin etkin olduğu bu günlerde, kolonyanın eski hatıraları canlandırarak kullanımının artması ile hijyen konusunda da olumlu sonuçlar göreceğimizi düşünüyoruz. Ayrıca, güzel kokuların birçok insan üzerinde olumlu etkileri de bilimsel olarak gösterilmiş durumda. Hatıraları canlandırmasa bile güzel kokulu kolonyaların hastalarda olumlu bir etki yaratacağını, onun aroma terapi etkisi ile daha sakin ve olumlu düşünmelerini tetikleyeceğini düşünüyoruz.”

Etiketler; #Prof. Dr. Başar Bilgiç #Pelin Tuncer #gündüz yaşam evleri #TürkiyeAlzheimerDerneği #EyüpSabriTuncer #alzheimer #HatıralarıTazeler #proje #sosyalsorumluluk #farkındalık
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