“Aile Hekimleri Yönetmeliği yeniden düzenlensin”

Geçen yıl yurt dışına giden hekim sayısında ciddi artış olduğunu söyleyen Aile Hekimliği Derneği üyesi Dr. Özdemir, 1 Temmuz’da yürürlüğe giren yönetmeliğin de, yaşattığı hak kayıpları nedeni ile “Ceza Yönetmeliği” olarak adlandırıldığını savunarak, yeniden düzenlenmesini istedi

Türkiye genelinde aile sağlığı çalışanları ve hekimler, 1 Temmuz'da yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ne karşı 16 ve 27 Ağustos'ta iş bırakma eylemi yapmıştı. Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ndeki değişikliklere itiraz eden aile hekimlerinin mücadelesi devam ediyor. Hekimlerin birçok problemle karşı karşıya kaldığını dile getiren Aile Hekimliği Derneği üyesi Dr. Cumhur Özdemir, “Yurtdışında hekimlik yapmak isteyen hekim sayısı her geçen gün artıyor” dedi.

“BASINA DEMEÇ VERMEMİZ YASAKLANDI”

Aile Hekimi Dr. Cumhur Özdemir, Aile Hekimliği Yönetmeliği hakkında şunları söyledi: “Aile Hekimliği Yönetmeliği Sağlık Bakanlığı tarafından, aile hekimlerinin çalışma koşullarını düzenleyen bir yönetmeliktir. Son yapılan düzenlemede aile hekimlerinin özlük haklarında kayıp, iş yükünde artış ve gelirde azalma meydana geldi. Bir örnek vermek gerekirse aile hekimlerinin basına demeç vermesi yasaklandı. Özellikle pandemi döneminde halkı bilgilendirmek amaçlı birçok kez yaptığımız ve faydalı olduğunu düşündüğümüz yayınların artık en tepeden cezalandırılacağı bildirildi. Yani basın-yayın organlarının herhangi birine bir demeç veren aile hekimi, bundan sonra işe alkollü gelmekle aynı suçu işlemiş sayılabilecek” dedi.

“MAAŞ KESİNTİSİ OLACAĞI BİLDİRİLDİ”

Yeni yönetmelikte en çok itiraz edilen noktalardan birinin iş yükünün arttırılması olduğunu belirten Özdemir, “Yayınlanan yeni yönetmelikle birlikte hastalık yönetim platformu, kısaca HYP denilen bir sistem oluşturuldu ve bizlerden yapılması istendi. HYP ile her aile hekimi, birimine kayıtlı hastalarının kronik hastalık takiplerini yapacak dendi. Birinci basamakta çalışan hekimler olarak zaten koruyucu hekimlik yapan bizlerin buna neden itiraz ettiğini insanlar sorgulayabilir, ama içerik hiç tahmin edildiği gibi değil. HYP ile hastaların aile sağlık merkezi şartlarında hem tesis olarak hem zaman olarak yapılması mümkün olmayan izlemleri iş yüküne eklendi. Bütün bu şartlara rağmen aylık belirli sayıda izlem yapılmadığı takdirde maaştan kesinti yapılacağı da bildirildi. Yani her aile hekimi, yapılması mümkün olmayan izlemler yüzünden maaşında kesinti olacağı ile bilgilendirildi. İtiraz ettiğimiz nokta da bu hak kayıplarının bize yansıtılmaması ve aile hekimleri tarafından ‘ceza yönetmeliği’ olarak adlandırılan düzenlenmenin kabul edilmemesi ya da sahanın talebi değerlendirilip aile hekimlerine hak kaybı yaşatmadan yeniden düzenlenmesidir” ifadelerini kullandı.

“İŞ YÜKÜ ALTINDA EZİLDİK”

Aile hekimlerinin genel olarak birçok sorunu olduğuna dikkat çeken Özdemir, “Pandemi döneminde yaşananlardan bahsedecek olursak başta koruyucu ekipman temininde sıkıntılar yaşandı. Birçok aile hekimliği çalışanı enfekte oldu. Hastalığı çok ağır geçirenler ve maalesef kaybettiğimiz hekimler de oldu. Aile hekimleri izine çıkacağı zaman ya da hastalanıp rapor aldıkları zaman yerine bakacak birini bulamazlarsa maaş kesintisi ile karşılaşırlar. Bu durumla maalesef pandemi döneminde de karşılaştık. Covid-19 ile enfekte olup, karantinaya girip yerine bakacak birini bulamayan bazı meslektaşlarımızın maaş kesintisi oldu” dedi ve şöyle devam etti: “Pandemiyle mücadelede 1. basamak olarak elimizden geleni ilk günden beri yapmaya çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz. Salgına karşı aşılama başladığından beri günlük rutin işlerimizin arasında belli sayıda aşı randevusu belirleyip aşılama yapmaya da başladık. Ancak bizim bilgimiz dışında randevu cetveline fazladan randevu açıldığı zamanlar oldu. Rutin işlerinin arasında beklenenden fazla aşı randevusu ile karşılaşan aile hekimliği çalışanları çok ciddi iş yükü altında ezildi. Aile sağlığı merkezlerinde yapılan aşılamalar için ek ödeme yapıldı, ancak hiç beklenildiği gibi değildi. Her aile sağlığı merkezinde aşılama olmasına rağmen aynı kurum içinde bile farklı ücret alanlar, hatta hiç almayanlar bile oldu. Pandemi döneminde aşılama için yapılan ek ödemenin şarta bağlanması ve farklı oranlarda olması sahada rahatsızlık yarattı.”

“YURTDIŞINA GİTMEK İSTEYEN HEKİM SAYISI ARTIYOR”

3 bin 872 aile hekiminin istifası üzerine konuşan Özdemir, konuyla ilgili şunları dile getirdi: “Sadece aile hekimliğinde değil genel olarak hekimlik görevini ifa edenlerin istifa sayısında artış söz konusu. Önceden emekliliği gelen hekimler istifalarının ardından aile hekimi olarak görev yapmaya devam ediyorken artık emeklilik sonrası aile hekimliğinde çalışmayı düşünmeyip farklı planlar yapmaktalar. Ayrıca yurtdışında hekimlik yapmak isteyen hekim sayısı her geçen gün artıyor. Görevi başındaki hekimler, aile hekimleri dahil, bunun için çalışmalar yapıyorlar ve ülkeyi terk ediyorlar. Geçen yıl itibariyle yurtdışına çalışmaya giden hekim sayısında ciddi artış oldu ve maalesef artmaya da devam ediyor. Ancak yakın zamanda aile hekimliğinden istifaların artmasının sebebi tabii ki yeni yayınlanan yönetmeliktir diyebiliriz. Çünkü sahada çalışan aile hekimleri bu görevi bu yönetmelikle yapmanın mümkün olmayacağının farkında.

“EYLEMLERİMİZ DEVAM EDECEK”

“Bakanlığımızın aile hekimleri ile ilgili karar verirken sahada çalışan aile hekimlerinin çalışma şartlarını, sorunlarını bilen kişilerle konuşmasını, gerekirse 1. basamak çalışanlarının dernek ve sendika yöneticileri ile bir araya gelerek daha iyi neler yapılabileceğini konuşup anlaşarak yeni yönetmelik hazırlamasını bekliyoruz” diyen Özdemir son olarak şunları söyledi: “Eylemlerimiz haklarımızı geri alana kadar devam edecek. Bunun için İstanbul’da 1. basamak çalışanları olarak İstanbul platformu kuruldu. İstanbul Aile Hekimliği Derneği, Tabip Odası ve yetkili sendikalar bir araya geldi, ortak karar alındı ve eylemlerine birlikte devam edeceğini bildirdi.”