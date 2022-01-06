Aile hekimleri görevlerine döndü

Yeni yılda, Kadıköy’de görev yapan iki aile hekiminin de aralarında bulunduğu 12 aile hekiminin sözleşmeleri yenilenmedi. İstanbul Aile Hekimleri Derneği ardından hekimler de açıklama yaptı. Açıklamaların ardından hekimlerin görevlerine döndükleri öğrenildi

Sağlık Bakanlığı, 30 Haziran 2021 tarihinde çıkardığı, sağlık çalışanlarının “Ceza Yönetmeliği” diye adlandırdığı Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’ne dayanarak İstanbul, Hakkari, Muş’un da aralarında bulunduğu bazı illerde görev yapan 12 aile hekiminin sözleşmelerini yenilemedi. Sözleşmeleri yenilenmeyen hekimler arasında Kadıköy 25 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yapan Dr. Ümit Kaya ve Dr. Heval Taner de bulunuyordu.

Dernek ve hekimler 4 Ocak Salı günü sabah saatlerinde açıklama yaparak yönetmeliği eleştirdiler. Öğle saatlerinde de hekimlerin sözleşmelerinin yenileneceği öğrenildi.

İlk açıklama İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Yönetim Kurulu tarafından yapıldı. Yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Hiç utanmadınız mı 3 kere işe geç kaldı diye hekimi işsiz bırakmaya? Hiç utanmadınız mı kendi yasasını yazdığınız kişisel veriler kanununa uydu diye hekimi işten atmaya? Hiç utanmadınız mı komşunun önerisi ile eczaneden aldığı borç ilacı sağlığına zararlı olduğu halde kullanıp hekime zorla yazdırmaya ve devleti zarara uğratmaya çalışan kişiye Tıbbi deontoloji kanuna uyarak ‘hayır’ dediği için hekimin sözleşmesini yenilemeyerek cezalandırmaya? Hiç utanmadınız mı pandemi döneminde binlerce insanı hekimsiz bırakmaya? İstanbul'da sözleşme yenileme değerlendirme komisyonu kararıyla 12 arkadaşımızın sözleşmesinin yenilenmediğini öğrenmiştik ancak bakanlıktan geri dönüş bekleniyordu. 04.01.2022 tarihinde Sultangazi İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde özelden gelip fesih olan yani tamamen işsiz kalan bir meslektaşımızın ayrılış yazısını beraber almaya gideceğiz. Tüm fesih olan arkadaşları ve gelebilen tüm aile hekimliği çalışanlarını buraya bekliyoruz.”

“BU KOMİSYON MOBBİNG KOMİSYONU”

Sultangazi İlçe Sağlık Müdürlüğü önünde yapılan basın açıklamasında ise şu ifadelere yer verildi: “Alkışlarla başladığımız pandemi cezalarla devam ediyordu ve şu an sözleşme fesihleriyle farklı bir noktaya ulaştı. 1 Temmuz tarihinde yürürlüğe giren Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’nin bizlerin Ceza Yönetmeliği dediğimiz yönetmeliğin aile hekimliği için ne kadar sıkıntılı olduğunu, aile hekimliği çalışanları için iş güvencesini ortadan kaldırdığını defalarca dile getirdik. Bu yönetmeliğin sonucunda kurulan komisyon ile arkadaşlarımızın sözleşmesinin yenilenip yenilenmeyeceği değerlendirildi. 30’un üzerindeki arkadaşımızın sözleşmesinin yenilenip yenilenmeyeceğini değerlendiren komisyon, 12 arkadaşımızın sözleşmesinin yenilenmemesine karar verdi. Bu toplanan komisyon, herhangi bir şekilde bir kritere bağlı kalmadan, keyfi olarak arkadaşlarımızın sözleşmesinin yenilenmemesine karar verdi. Biz bu komisyona mobbing komisyonu diyoruz. Arkadaşlarımız mağdur edildi.”

SÖZLEŞMELER YENİLENDİ

Sabah saatlerinde yapılan basın açıklamasının ardından sözleşmelerinin yenileneceğini öğrenen aile hekimleri imzaya çağırıldı. Aralarında İstanbul Kadıköy 25 Nolu Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yapan Dr. Ümit Kaya ve Dr. Heval Taner’in de bulunduğu 12 hekimin sözleşmeleri yenilendi.

Rasimpaşa Mahalle Muhtarı Sultan Aksu, Twitter hesabı üzerinden hekimlerin görevlerine geri döndüklerini şu ifadelerle duyurdu: “Mahallemizin aile hekimleri Dr. Ümit Kaya ve Dr. Heval Taner'in sözleşmeleri yenilenmiş. Doktorlarımız görevlerine devam ediyorlar.”