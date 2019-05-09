Ağız ve diş sağlığı bilinci aşılanıyor

Engelliler Haftası nedeniyle Kadıköy Belediyesi Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi seminer düzenlendi

Kadıköy Belediyesi Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 10-16 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen Engelliler Haftası nedeniyle 6 Mayıs Pazartesi günü Mediha ve Turhan Tansel Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda velilere ve öğretmenlere yönelik “Özel Bakıma İhtiyaç Duyan Bireylerimizde Ağız Diş Bakımı” konulu seminer düzenledi. Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde Diş Hekimi Emel Akkerman tarafından verilen seminerde, ağız diş sağlığı problemleri ve fırçalama yöntemleri başta olmak üzere birçok konu hakkında yol gösterici bilgi verildi.

Özel bakıma ihtiyaç duyan bireylerin ağız ve diş hastalıkları bakımından yüksek risk konumunda olduklarını dile getiren Diş Hekimi Emel Akkerman, “Bu kişiler ağız ile diş bakımlarını düzgün yapamadıklarından dolayı ağız hijyenleri daha kötü durumdadır. Bu da beraberinde birçok diş sağlığı problemini doğurur. Bu nedenle ağız ve diş sağlığını korumak için bireyin kendisi ve yakınları fırçalama konusunda çok iyi eğitilmeli ve bilinçlendirilmeli.” dedi.

GÜNDE EN AZ İKİ DEFA FIRÇALANMALI

“2 yaşından sonra küçükbaşlı ve yumuşak bir diş fırçası ile dişlerimizi fırçalamamız gerekiyor.” diyen Akkerman, “Şeker, lokum, çikolata gibi gıdalardan sonra dişler özellikle fırçalanmalı veya bol su ile çalkalanmalıdır. Dişler günde en az iki defa fırçalanmalı, dişin ve dilin üzerindeki gıda artıkları uzaklaştırılmalı. Dişe zarar vereceğinden ağza kalem ve toka gibi yabancı cisimler sokulmamalı. Diş minesine ve diş etine zarar vereceğinden diş sıkma ve gıcırdatma gibi durumlar kontrol altına alınmalıdır.” diye konuştu.

ŞARJLI DİŞ FIRÇASI HEDİYE EDİLDİ

Kadıköy Belediyesi Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Burcu Kuru ile merkez çalışanlarının da yer aldığı seminerin bitiminde Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı veliler, okul müdürü ve öğretmenlerle biraraya geldi. Kadıköy Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Filiz Ünlü’nün de yer aldığı buluşmada Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, velilerin ve öğretmenlerin çocukların okulda iyi şartlarda eğitim görebilmesi yönündeki taleplerini dinledi, notlarını aldı ve yerel yönetim olarak nasıl destek olabilecekleri hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Gerçekleşen kısa toplantının ardından sınıfları gezen Başkan Odabaşı, öğrencilere şarjlı diş fırçası hediye etti.