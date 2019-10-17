“Adalet duygusu ruh sağlığını etkiliyor”

Çocuk Koruyucu Ruh Sağlığı Merkezi’nin düzenlediği konferansta konuşan Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Ömer Böke, “Adalet insanın ayağını yere sağlam bastıran bir şey. Bununla ilgili sıkıntı yaşadığımız zaman deprem oluyor” dedi

Dünya Ruh Sağlığı Günü kapsamında Türkiye Psikiyatri Derneği İstanbul Şubesi ve Kadıköy Belediyesi Çocuk Koruyucu Ruh Sağlığı Merkezi işbirliği ile düzenlenen Halka Yönelik Ruh Sağlığı Toplantılarının ilki 10 Ekim Perşembe günü Kozyatağı Kültür Merkezi Meclis Binası Konferans salonunda gerçekleşti. Toplumsal sorunların ruh sağlığına etkilerinin konuşulduğu etkinlikte, konuşmacı Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Ömer Böke oldu.

Şiddeti besleyen toplumsal sorunların başında yoksulluk, adalet problemi ve temel ihtiyaçlara eşit erişememe maddelerinin geldiğini söyleyen Böke, “Doğrudan fakirliği ortadan kaldıramazsanız bile yapacağınız projelerle burayı güçlendirebilirsiniz. Herkesin içinde şiddet veya merhamet potansiyeli vardır. Bu durumda uyaran çok önemli. Bunun için bu gelişimi sağlamak, oraya eğitim götürmek, oraya uyaran götürmek çok işe yarayabilir.” diye konuştu.

“DUVARLAR YÜKSELİYOR”

Adalet duygusunun ruh sağlığında çok önemli olduğunu dile getiren Böke, “Adalet insanın ayağını yere sağlam bastıran bir şey. Bununla ilgili sıkıntı yaşadığımız zaman deprem oluyor. Adalet depremi oluyor. Şule Çet davasını biliyorsunuz mesela. Dünya Sağlık Örgütü’nün kızlık zarı muayenesi ile ilgili kampanyaları olmasına rağmen, “geçerli bir yöntem değildir” tespitine rağmen yapıldı bu. Güzel giden şeyler olsa dahi böyle olaylarda öyle bir şey oluyor ki her şeyi alıyor götürüyor. Olumsuz örnekler çok yıpratıcı oluyor. Nadira Kadirova’yı konuşuyoruz günlerdir. Sadece bu iki dava üzerinden cinsel tacizin söylenmemesi yönünde duvarlar yükseliyor.” dedi.

“REHABİLETE OLMASINA İZİN VERMİYORUZ”

Böke, ruh sağlığının belirleyicileri arasında en önemli şeylerden birinin de “temel ihtiyaçlara eşit ulaşım” olduğunu söylerken, “Barınma, beslenme ve sağlık... Üçünün asgari düzeyde sağlanacağı konusunda eşitlik çok önemli kavramlardan biri. Maalesef önemli sorunlarımızdan biri. Ruh sağlığına duyarlı başka bazı durumlar da var. Azınlık olmak bunlardan biri. Göçmenler ya da başka herhangi bir azınlık... Savaş veya çatışma ortamına maruz kalan insanların rehabilite olmasına toplum olarak izin vermeyebiliyoruz. Sosyal medyada geçtiğimiz gün karşılaştığımız göçmenlere yönelik tokatlama olayı oldu. İnanılmaz bir şey. O çocuğun yaşadığını ruh sağlığı ekseninde değerlendirin.” dedi.

“ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ”

Ruhsal problemleri erken tanıma programlarının ruhsal hastalıklarla mücadelede çok önemli olduğunu söyleyen Böke, “Ciddi hastalık olarak tanımladığımız çoğu şeyin erken yaşta teşhisi tedaviyi mümkün kılabiliyor. Toplumsal olarak da bunu uygulamak mümkün. Mesela sosyal gruplar arası iletişimi güçlendirme çalışmaları... Yani grupları bölmek değil birleştirmemiz lazım. Biz tam tersine gettolaşma içinde yürüyoruz ama bunu biraraya getiren çalışmalara ihtiyacımız var. Ayrımcılığı önleyen kanunlara ihtiyacımız var.” dedi.

Şiddet verilerini de değerlendiren Prof. Böke, “Burada Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerinden cinayet oranlarının azaldığını görüyorsunuz. Toplamda cinayet oranı düşüyor ama bu gelişmiş ülkelerde böyle. Geri kalmış ve orta düzey ülkelerde ise bu oran artmakta. Bu oranlara Türkiye’de ulaşmak mümkün değil. Adalet Bakanlığı veya herhangi bu kurumun bu konuda bir çalışması yok. Vakıf veya derneklerin de öyle... Umut Vakfı’nın verilerini bulabildim. Verilere göre 2015 yılında bin 451 olan cinayet sayısı 2018 yılında 2 bin 274’e yükselmiş. Yaralanma olayları ise yine aşağı yukarı üçe katlanmış. Bunun ruh sağlığıyla doğrudan bağı bulunuyor.” şeklinde konuştu.

TOPLANTILAR DEVAM EDECEK

Halka Yönelik Ruh Sağlığı Toplantıları, Kadıköy Belediyesi Çocuk Ruh Sağlığı Merkezi tarafından, alanın önde gelen isimleri ile Kozyatağı Kültür Merkezi Meclis Binası Konferans salonunda 2020 Mayıs ayına kadar ayda bir kez gerçekleştirilmeye devam edecek.

Toplantılar ile ilgili detayları Kadıköy Belediyesi Çocuk Koruyucu Ruh Sağlığı Merkezi web sitesinden takip edebilirsiniz.











