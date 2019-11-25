40 yaş üzeri her 7 kişiden biri KOAH

Türkiye’de 5 milyon KOAH hastası olduğuna dikkat çeken Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD), termik santral ve hava kirliliği uyarısında bulundu

Türkiye’de 49 yıldır solunum sağlığı alanında faaliyet gösteren Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD), Dünya KOAH Günü’nde termik santral ve hava kirliliği uyarısında bulundu. KOAH’ın (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) Türkiye’de ciddi bir sağlık sorunu olduğunu vurgulayan TÜSAD KOAH Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Arzu Mirici, termik santraller konusunda çok daha denetleyici yasalar gerektiğini belirtti.

5 MİLYON KOAH HASTASI VAR

Vergi yasa teklifine eklenen madde ile gerekli çevresel yatırımları yapmadıkları için yılbaşında kapatılması gereken termik santrallere 2 buçuk yıl daha ek süre verilmesinin doğru olmayacağını dile getiren Mirici, bu konuda şu değerlendirmeyi yaptı: “Kasım ayı Dünya Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı, 20 Kasım da Dünya KOAH Günü olarak kabul ediliyor. Çünkü solunum sağlığı günümüzde çok önemli bir problem. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) özellikle 40 yaşından sonra görülen ve yaşın ilerlemesiyle birlikte sıklığı giderek artan bir halk sağlığı sorunu olarak karşımızda duruyor. Ülkemizde yapılan saha çalışmaları 40 yaş üzerindeki her 7-8 kişiden birinin KOAH hastası olduğunu gösteriyor. 2016 yılı itibarı ile ülkemizde tanı konulmuş 3.3 milyon KOAH hastası bulunuyor, bugün bu sayının 5 milyonu bulduğu belirtiliyor. Araştırmalara göre KOAH ülkemizdeki en sık görülen üçüncü ölüm nedeni. Türkiye’de her yıl yaklaşık 150 bin kişinin KOAH nedeniyle hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.”

HALK SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR

KOAH’ın önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu anlatmaya çalıştıklarını ifade eden Mirici bu noktada bireyler dışında kanun yapıcılara önemli görevler düştüğünün altını çizerek şunları söyledi: “Kamu otoriteleri çevrenin doğrudan hastalık nedeni olabileceği gibi mevcut hastalıkların gidişatını ve sonucunu etkileyebileceğini de dikkate alarak kararlarını ona göre almalı. Üstelik kömürlü termik santraller başta KOAH olmak üzere halkın solunum sağlığını tehdit etmekle birlikte, tarım alanları ve ormanları da olumsuz etkilediği için iki kere zarar veriyor. Bu noktada kapatılması gereken termik santrallere ek süre verilmesi yeniden düşünülmesi gereken bir karar.”

20 Kasım’ın Dünya KOAH Günü olduğunu ve Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) bu yılki sloganının “KOAH’ı hep birlikte yenebiliriz” olduğunu hatırlatan Mirici; sözlerini şöyle tamamladı: “Öyleyse biz de hep birlikte hareket etmeli, endüstrileşme, sanayileşme ve doğal yaşamın bilinçsiz tahrip edilmesinin yarattığı hava kirliliği ve iklim değişikliğine karşı tüm sivil ve resmi kuruluşlar olarak işbirliği yapmalı, ülkemiz ve toplumumuz için en doğru olanı tercih etmeliyiz.”