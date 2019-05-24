40 kilo verdi, obeziteyi yendi

40 kilo veren Demet Özkan kilo verme sürecini anlattı

Seyhan Kalkan Vayiç

Kadıköy Belediyesi Dr. Rana Beşe Sağlık Polikliniği, Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda “22 Mayıs Avrupa Obezite Günü” nedeniyle söyleşi düzenledi. Söyleşinin moderatörlüğünü yapan ve kendisi de 40 kilo veren Çocuk Muayene Doktoru Demet Özkan’a bunu nasıl başardığını sorduk.

Ne zamandır kilo sizin için sorun?

Çocukluğumdan itibaren hayatımda normal kilolu olduğum bir dönem neredeyse yok gibi.

Kilo vermeye nasıl karar verdiniz?

Kilolarımın sağlık sorunlarına yol açması harekete geçmemdeki en önemli etken oldu.

Fazla kilo sizde ne gibi rahatsızlıklara yol açtı?

Tansiyon ile ilgili problemler yaşamaya başladım. İnsülin direnci ve buna bağlı olarak kan glikoz değerlerinde değişiklikler başladı. Devamında diyabet olmam kaçınılmazdı.

Beni en çok rahatsız eden ise eklem ağrılarıydı. Günlük aktivitelerimi yapmama engel olacak şekilde eklem ağrılarım oluyordu ve sık sık ağrı kesici almak zorunda kalıyordum.

Kilo verme sürecinizi anlatabilir misiniz?

Zorlu bir süreçti. Programlı ve disiplinli olmam gereken bir 18 ay geçirdim. Her şeyden önce şunu belirtmek isterim herhangi bir operasyon geçirmedim, bir ilaç veya doğal destek kullanmadım. Tamamen düzenli beslenme ve egzersiz programıyla yaklaşık 18 ayda 40 kg verebildim. Burada önemli olan şey sabırlı olup programı aksatmamak.

Bu kiloyu çok kısa sürede almadığım gibi kısa sürede vermeyeceğimi de baştan kabullendim. Bu kabulleniş kilo veremediğim dönemlerde umutsuzluğa kapılmama engel oldu.

Kilonuzun fazla olduğu dönem ile şu anı karşılaştırırsanız neler söylersiniz?

Kilo vermek bana hareket özgürlüğü sağladı. Kendimi hem fiziksel hem de ruhsal anlamda daha sağlıklı ve aktif hissediyorum. Ruhsal kısmını vurgulamak istiyorum. Düzenli egzersizin mutluluk hormonunu artırdığı bilimsel bir gerçek. Zaman içerisinde tansiyon ve insülin direnci problemim ortadan kalktı. Ekrem ağrılarım tamamen kayboldu. Son 1 yıldır neredeyse hiç ağrı kesici kullanmadım.

Bu süreci tamamlayan biri olarak tavsiyeleriniz neler olur?

Kararlı ve sabırlı olmak sanırım kilo vermenin kilit noktası. Gün içerisinde olabildiğince aktif olmak, asansör yerine merdiven kullanmak, kısa mesafeler için araç kullanmamak, hazır gıdalardan, şekerli içeceklerden (diyet olsa bile) ve kalori içeriği yüksek atıştırmalıklardan kaçınmak, sağlıklı besinlerden zengin beslenme düzenini benimsemek ile öğün atlamamak gibi önerilere uymak kilo verme sürecinde çok yardımcı olacak.