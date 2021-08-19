4. doz aşı tartışması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın duyurduğu 4. doz aşı uygulaması Sinovac aşısının etkinliği konusunda yeniden tartışmalara sebep oldu. İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Murat Ekmez, Sinovac aşısının etkisiz olmadığını, Avrupa ülkelerinin seyahat konusunda kısıtlama kararlarını tutarsız bulduğunu söyledi.

Türkiye’de 18 Ağustos 2021 itibariyle toplam 85 milyon 997 bin doz aşı yapılırken, 44 milyon 890 bin kişi birinci doz, 33 milyon 980 bin kişi ikinci doz, 7 milyon 18 bin kişi ise üçüncü doz aşılarını oldu.

Şehirlere baktığımızda İstanbul’da toplam 15 milyon 448 bin aşı yapılırken, 6 milyon 121 bin kişi ikinci doz aşılarını oldu. Ankara’da toplam 6 milyon 660 bin, İzmir’de 5 milyon 567 bin aşı yapıldı. Yine Ankara’da 2 milyon 689 bin kişi ikinci doz aşısını olurken, İzmir’de de bu sayı 2 milyon 249 bin.

Önemli olan ise aşılanan kişi sayısında artışla beraber toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi. Türkiye nüfusunun yüzde 72’si birinci doz aşısını olurken ikinci doz aşı oranı 54,4.

EN BAŞARILI İLLER

Sağlık Bakanlığı’nın aşılama yüzdelerine bakıldığında yüzde 92,8 ile Muğla, yüzde 86,1 ile Çanakkale ve yüzde 84,5 ile Edirne başı çekiyor. Bu illeri Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Tekirdağ, Eskişehir ve Yalova takip ediyor.

Üç büyük şehre bakıldığında İstanbul’da toplam aşılama oranı yüzde 71, Ankara’da yüzde 78,4, İzmir’de ise yüzde 79,6. Aşılama yüzdeleri en kötü iller ise yüzde 48,6 ile Şanlıurfa, yüzde 49,8 ile Mardin, yüzde 53 ile Bitlis. Bu illerin ardından sırasıyla Muş, Diyarbakır, Gümüşhane, Batman, Bingöl, Iğdır ve Bayburt geliyor.

Ülkemizde aşılama konusunda ilginç bir gelişme daha yaşandı ve randevu sistemi üzerinden 4. doz aşı randevuları verilmeye başlandı. Bu randevular şu anda tamamen isteğe bağlı ve yurtdışına seyahat edecek vatandaşlar için açılmış durumda. 4. doz aşılar, 3. dozdan 21 gün sonrası için tanımlandı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve uzmanlar 4. doz aşılarının tedarikte sıkışmaya yol açabileceğini ve 21 günlük sürenin herhangi bir bilimsel veriye dayanmadığını belirterek kararı eleştirmişti.

AVRUPA, SİNOVAC’I KABUL ETMİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise bilimsel olarak ek bir aşıya gerek olmadığını sadece özel seyahatler için 4. doz aşı randevularının açıldığını belirtmişti. Bunun asıl sebebi ise İsviçre ve Yunanistan hariç diğer Avrupa ülkelerinin Sinovac aşısını kabul etmemesi, iki doz Biontech aşısını şart koşması.

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Murat Ekmez, 4. doz aşı uygulamasıyla ilgili şunları söyledi: “İsteğe bağlı buton eklediler randevu sistemine. Yurtdışına çıkış seçeneğini işaretleyip randevu alınabiliyor. Bu aslında Bilim Kurulu’nun önerisi olarak ortaya çıktı. Bilimsel kongrelere gitmek isteyenlerin gidememesiyle ilgili, Sinovac aşısını geçerli kabul etmeyen ülkelerle ilgili, yani kısıtlama nedeniyle alınmış bir karar. Aslında Sinovac aşısı, Dünya Sağlık Örgütü’nden acil kullanım onayı almıştı. Buna rağmen Avrupa’daki ülkeler, İsviçre ve Yunanistan hariç bu aşıyı kabul etmiyor. 2 doz Biontech olunmasını şart koşuyor ya da AstraZeneca.”

“SİNOVAC AŞISI, ETKİSİZ DENEMEZ”

Özellikle 3. doz aşıların yapılmaya başlanması da Sinovac aşısının etkinliği konusunda tartışmaları yeniden gündeme getirmişti. Ekmez, Sinovac aşısının Biontech aşısı kadar olmasa da etkili olduğunu söylüyor: “3. doz aşılar, hem sağlık çalışanlarına hem de 60 yaş üstüne yapıldı. Delta varyantıyla Sinovac aşısının etkinliği tartışılır oldu. Biontech’in daha yüksek, 3. dozu bu yüzden olduk. Ama kesinlikle etkisiz denemez.”

Yapılması gerekenle ilgili dünyadaki sağlık otoritelerinin, Dünya Sağlık Örgütü’nün işe el atması gerekiyor” diyen Ekmez, şöyle devam etti: “Dünya Sağlık Örgütü’nün, Sinovac aşısının etkinliğiyle ilgili bulguları net olarak ortaya koyması gerekiyor. Oran belirlemesi lazım. ‘Şu oranın üzerinde etkinliği olan tüm aşıları olan insanlar, istediği yere seyahat edebilir’ gibi genel bir kural koyulmalı. Aslında şu anda neredeyse kullanılan bütün aşılar, acil kullanım onayı almış aşılar. Bu aşıları olan herkes istediği ülkeye gidebilmeli. Çin aşısı olması, Çin ile Batı arasındaki gerilimin bu tartışmada payı var mı, yok mu bu da bir tartışma konusu. Sinovac aşısı sadece Türkiye’de yapılmadı, milyonlarca insana yapıldı. Sonuç olarak seyahat kısıtlaması kararı kendi içinde tutarsız.”