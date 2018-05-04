Yeldeğirmeni sokaklarından setlere…

Oynadığı filmlerde küçük yaşına rağmen büyük performans gösteren Kadıköylü çocuk oyuncu Berat Efe Parlar ile söyleştik. Parlar, Erkan Kolçak Köstendil’in festival için çekeceği filmde görüntü yönetmeni olacağını ilk kez gazetemize açıkladı

Üç buçuk yaşında katalog çekimlerinde ve çeşitli reklam filmlerinde boy göstermeye başlayan ve kısa sürede dizilere ve sinemaya geçiş yapan genç oyuncu Berat Efe Parlar’ın Kadıköylü olduğunu biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız söyleyelim İftarlık Gazoz filminin Adem’i Bizim Köyün Şarkısı filminin Çınar’ı Berat Efe Parlar, Halitağa Caddesi’nde bulunan Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu’nda öğrenim görüyor ve Yeldeğirmeni’nde yaşıyor. Bir yandan setlerde ter dökerken diğer yanda Yeldeğirmeni sokaklarında arkadaşlarıyla top koşturan Parlar ile buluştuk, son filmi Bizim Köyün Şarkısı’nı ve hayallerini konuştuk.

“ÇOK EĞLENDİK”

Bizim Köyün Şarkısı’nın çekimleri nasıl geçti?

Bizim Köyün Şarkısı şu an vizyonda. Filmde Çınar karakterini canlandırdım. Setimiz çok eğlenceliydi kamera önünde de kamera arkasında da arkadaşlarımızla ve ekibimizle çok eğlendik. Zaten bizim Güldür Güldür Show’da birlikte oynadığımız arkadaşlarımızdı. Bu da enerjimizi oldukça yükseltti.

Sence insanlar neden gitmeli bu filme?

Bizim filmimiz arkadaşlığı, dostluğu, kardeşliği anlatan bir film oldu. Ne kadar zor şartlarda olursa olsun bir şeyi ne kadar çok istersek onu başarabileceğimizi anlatan bir film. Ben oynarken çok eğlendim, umarım siz de eğlenirsiniz. Buradan gazeteyi okuyan büyüklerimize ve arkadaşlarıma söylemek istediğim bir şey var. Çoğu kişi bu filmi çocuk filmi sanıp gitmiyor. Aslında bu film yediden yetmişe herkese hitap eden bir film. O yüzden çocuk filmi deyip gitmemezlik yapmayın. Emin olun gidince ikinci kez izlemek isteyeceksiniz.

Çınar hayalleri uğruna ailesiyle ufak tefek çatışmalar yaşıyor. Sen de hayallerinin peşinden giden bir çocuk olarak ailenle çatışmalar yaşıyor musun?

Ailemle oyunculukla ilgili bir çatışma yaşamıyorum. Ben bu işi severek yaptığım için onlar da bana destek oluyorlar. Zaten oyuncu olmamda en büyük etki ailem. Onlar olmasa ben bugünlere gelemez, burada olamazdım.

“VİTRİNE KOYULAN FOTOĞRAF…”

Oyunculuğa nasıl başladın?

Ben 4 yaşında “tadelle” reklamıyla başladım oyunculuğa. Bir gün rahmetli dayımla beraber Kadıköy’de fotoğrafçıda fotoğraf çektirmiştim. Aile dostumuz olan fotoğrafçı ağabey büyütüp vitrine koymuş. Ajanstan fotoğrafı görüp kart bırakmışlar. Sonra biz de fotoğrafları almaya gittiğimizde kartı aldık ve böylece başlamış oldum.

Ne zaman sokaklarda tanınmaya başladın?

Geniş Aile dizisinde arada bazı insanlar tanıyordu ama asıl İftarlık Gazoz’la insanlar tarafından tanınmaya başladım. Sonra “Güldüy Güldüy Show” başladı zaten.

“SENARYOYU OKUYUNCA AĞLADIM”

İftarlık Gazoz’da oynama hikâyen nasıl oldu? Teklif gelince neler hissettin?

Yüksel Abi (Yüksel Aksu) bu film için yaklaşık bin çocuk oyuncuyla görüşmüş. Karakteri bulamadığı için bir türlü çekime başlayamamış. Ben o dönem “Seccin 2” adında bir korku filminde oynamıştım. Oranın yapımcısı Melodi Abla beni tavsiye etmiş Yüksel abiye. Ben de hemen senaryoyu Melodi ablanın ofisinde okudum. Senaryodan o kadar etkilendim ki dayanamadım ağlamaya başladım okurken. Ondan sonra Yüksel abiyle konuştuk, sohbet ettik. Yüksel abi ‘Berat sen biraz kilolusun kilo vermen lazım’ dedi. Sırf o film için beş kilo verdim. İki ay önce gittim sete orda alıştırmalara başladım, şiveye alıştım, insanlarla kaynaştım.

Şive seni zorladı mı?

Orada benim biraz arkadaş çevrem vardı. Onlarla beraber atlıyorduk bisikletlere, yaşlıların, büyüklerin yanına oturuyordum onlarla konuşuyordum. Nerden ne kaparsam o bana kardı. Ben oraya gittiğimde arkadaşlarımın hepsi şiveyle konuşuyordu, ben normal konuşuyordum. Sonra iş bittiği zaman onlar normal konuşmaya başladı ben şiveyle konuşmaya başladım. Hatta okula geldim bir müddette o şiveyle konuşmaya devam ettim. Çıkamadım rolden.

Cem Yılmaz ile birlikte başrol oynadın. Onunla oynamak nasıl bir duygu?

Cem abiyle oynamak gerçekten çok güzel bir duygu. Çok babacan bir insan. Bana çok katkısı oldu. Eğer ben buralardaysam Cem abinin de katkısı vardır illaki.

“SEVEREK YAPIYORUM”

Her şeyin bu kadar erken olmasının sana getirdiği sorumluluk seni yoruyor mu?

Elbette ki bir sorumluluk var üzerimde ama bu sorumluluklar beni o kadar yormuyor. Aslında söylediğim gibi sevdiğim için yorulmuyorum. Koşturmayı da seviyorum, insanlarla beraber olmayı da seviyorum.

Örnek aldığın biri var mı Türkiye’deki oyuncu ve yönetmenlerden?

Çağlar Çorumlu ve Cem Yılmaz’ı örnek alıyorum. Eski sanatçılardan ise Kadir İnanır ve Cüneyt Arkın’ı seviyorum.

“İYİ Kİ KADIKÖY’DE OTURUYORUM”

Kadıköy ile ilgili ne düşünüyorsun?

Uzun Hafız Sokak’ta büyüdüm ve hala büyümeye devam ediyorum. Kadıköy can ya! Öncelikle her şey çok yakın. İstanbul’da bütün set servisleri Haldun Taner’in önünden kalkar. Bu büyük avantaj. Vapur var karşıya geçebiliyorum. Metroya Marmaray’a biniyorum. Ulaşım dışında da oldukça güzel. İnsanları oldukça anlayışlı ve sevecen. Özellikle gündüzleri çok huzurlu oluyor, akşamları ise biraz daha hareketli. Avrupa Yakası’na baktığımda iyi ki Kadıköy’de oturuyorum diyorum.

İLK ÇOCUK GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ OLACAK

Sen geleceğe dair ne düşünüyorsun planların neler?

Benim hayalim hem yönetmen olmak aynı zamanda da oyunculuğa devam etmek. Kendi filmimi çekip o filmde de oynamak istiyorum. Bu arada Erkan Kolçak Köstendil’in çekeceği festival filmlerinden bir tanesinde ben de görüntü yönetmenliği yapacağım. Biz kendisiyle familya dizisinde tanıştık. Oradan beri Erkân abiyle beraberiz. 19 Mayıs civarında çekimlere başlayacağız. Önce platoda falan notları alacağım sonra dünyada ilk defa bir çocuk olarak görüntü yönetmenliği yapacağım.

BERAT EFE PARLAR KİMDİR?

2004 doğumlu Berat Efe Parlar, 3 buçuk yaşında katalog çekimlerinde ve çeşitli reklam filmlerinde boy göstermeye başladı. Kısa sürede dizilere geçiş yapan genç oyunu “Fatmagül'ün Suçu Ne?” ve “Melekler Korusun” gibi popüler dizilerde oynadı. “Geniş Aile” dizisinde Cevahir’in oğlu Cücü rolü ile tanınmaya başlayan Parlar, 2016 yılında başrolünü Cem Yılmaz ile paylaştığı “İftarlık Gazoz” filmi ile sinemaya geçiş yaptı. Parlar 2016 yılında başlayan Güldüy Güldüy Show’da da rol alıyor. Berat Efe, son olarak yönetmenliğini Tuğçe Soysop’un yaptığı “Bizim Köyün Şarkısı”nda başrol oynadı.