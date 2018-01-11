Hayallerini karton bardaklara sığdıran seyyah

Genç maceraperest Berk Armağan karton bardakların üzerine çizdiği resimlerle 18 ülke 35 şehir gezdi

Dünyada görmediğimiz yerleri görmek, gezmediğimiz yerleri gezmek pek çoğumuzun hayali. Kimimiz bu hayalin peşinde sigortalı işlerde yıllarını harcarken, kimimiz de fark yaratacak projelerle bu hayalini gerçekleştiriyor. Berk Armağan da buna verilebilecek en güzel örneklerden biri. 22 yaşında İstanbul Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği öğrencisi olan Armağan dünyayı gezme hayalini “Seyyah Art” projesiyle bardaklara sığdırıyor. Karton bardakların üzerine çizdiği resimlerle 18 ülke 35 şehir gezen Berk Armağan’la söyleştik.

“DÜNYAYI GEZMEK ÇOCUKLUK HAYALİMDİ”

Kendinden bahseder misin?

İstanbul’da 1994 yılının Eylül ayının 12’sinde dünyaya geldim. Sokak aralarında maç yaparak, saklambaç oynayarak, zillere basıp kaçarak büyüdüm. İleriki yaşlarımda çizime yeteneğim olduğunu fark ettim. Neye baksam bir şekilde kâğıda geçirebiliyor ve benzetebiliyordum. Zaman geçtikçe hayatım farklı bir yola girdi. Üniversite sınavlarına hazırlandım. Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünü kazanıp bir süre okuduktan sonra yanlış bir seçim yaptığımın farkına varıp tekrar sınava hazırlanmaya karar verdim ve İstanbul Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümüne girdim, eğitimim devam ediyor.

Seyahat etmeye karşı ilgin nasıl başladı?

Herkesin olduğu gibi bu benim çocukluk hayalimdi. Televizyonlarda dünyanın pek çok farklı noktasını görüp “Keşke orada olsaydım, keşke şu hayvanı görebilseydim, keşke…” diyerek iç çekip keşkeliyordum. Çocukluk hayalini daha üst bir boyuta lise sonlara doğru taşıdım. O zamanlar ailem “Üniversiteyi kazan sonra yurtdışına çıkarsın.” diyordu. Üniversiteyi kazanıp 1 eğitim ve öğretim yılını bitirdikten sonra İngiltere’de dil okulu için başvuru yaptım. 2 kere red yedim. Sonrasında otostopla Türkiye’yi gezmeye karar verdim. Daha öncesinde yaşadığım yer olan İstanbul ve aslen memleketim olan Tekirdağ dışında pek bir yeri gezmemiştim. Gezdikten sonra yurtdışını görme isteğim daha çok arttı.

Ne zamandır çizimle uğraşıyorsun?

Çizime dair hatırladığım anıların başında 10 yaşındayken yaptığım çizimle aldığım teşekkür belgesi ödülü var. O yaşlardan beri çizime karşı bir el yatkınlığım var. Baktığım şeyleri çok kolay çizebiliyorum. O zamandan bu yana ara ara çizim yaptım. Son 1 yılda adam akıllı çizim yaptığımı söyleyebilirim. Onun dışında 1 yıl çizim yapmadığım bile olmuştu. Herhangi bir eğitim almadım. Kafama göre yaptığım çizimlerle bu noktaya geldim. Eğitim şart ama kesinlikle.

“İMKÂNSIZLIK PES ETTİRMEDİ”

Dünyayı gezme fikrini aileme açtığımda yeterli maddi imkân olmadığını, beklersem başka bir zaman gidebileceğimi söylediler. Bunu duyduğumda istediği oyuncak alınmayan çocuk misali üzüldüm ama pes etmedim. Ne yapabilirim diye düşünmeye başladım. Sonrasında aklıma arkadaşlarıma hediye niyetine yaptığım, milletin elinden düşürmediği, kapitalizmin doruk noktasındaki markanın karton kahve bardaklarını süsleme fikri geldi.

Olur mu, olmaz mı diye fazla düşünmeden eyleme geçtim. İlk olarak sokağa çıktım. 12 tane bardak çizdim ve çoğunu sattım. O gün 150 TL toplayarak ilk paramı kazandım. Daha sonrasında da Instagram hesabı açarak çizimlerime oradan sipariş alarak devam ettim.

Instagram hesabım Aralık 2016’dan beri aktif. O günden bu yana yüzlerce bardak çizdim. Yola çıkmadan önce bardak satıp para topluyorum. Gezilerim sırasında bardak satmıyorum. Gezdiğim yerlerin bardağa çizilmesi mümkün olan kültürel değerlerini, şehir simgelerini çiziyorum. İngilizceyi senin, onun kadar kendimi idare edecek düzeyde biliyorum. Gezilerimden sonra elimden geldiğince sosyal sorumluluk projeleri yapmaya çalışıyorum.

“18 ÜLKE, 35 ŞEHİR…”

Bu şekilde 18 ülke 35 şehir gezdim. Makedonya (Üsküp, Matka), Sırbistan (Belgrade), Bosna Hersek (Saraybosna, Mostar), Karadağ (Kotor, Budva, Perast), Ukrayna (Lviv, Kiev), Norveç (Oslo, Voss, Flam, Bergen), İsveç (Göteburg, Malmö, Stockholm), Danimarka (Kopenhag), Avusturya (Viyana), Slovakya (Bratislava), Polonya (Varşova, Krakow), Almanya (Berlin, Dresden, Köln), Hollanda (Amsterdam), Belçika (Brugge, Brüksel), Fransa (Paris), İtalya (La Spieza, Pisa, Floransa, Roma, Venedik), Hırvatistan (Zagreb)

Bardaklarımı 40-50 TL fiyat aralığında satıyorum. İsteğe göre değişiyor.

Bir bardak çizimi için ne kadar süre harcıyorsun?

İsteğe göre değişiyor. Kimi çizim 30 dakika sürebiliyor, kim çizim 5 saat sürebiliyor.

Gideceğim yeri araştırıyorum. Tripadvisor’a bakıyorum, Google’dan araştırmalar yapıyorum ona göre çizeceğim şeye karar veriyorum. Ama esas belirleyici olan şey gideceğim yeri temsil eden simge yahut kültürel bir değeri. Çizeceğim şeyin bardağa çizilebilir olması da dikkat ettiğim diğer bir husus.

Tamamını kapsamıyor, bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bu zamana kadar yaptığım gezilerin yüzde 70-80’ini bardaktan kazandığım paralarla, geri kalanı ailemin desteğiyle sağladım. Hedefim bu oranı yüzde 100’e ulaştırmak.