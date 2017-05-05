Zuhal Tekkanat’ın 52. sanat yılı kutlandı

Şair Zuhal Tekkanat’ın 52. sanat yılı Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenen bir etkinlikle kutlandı. Etkinlikte Tekkanat’ın “Şiir Sözleri” adlı kitabının da tanıtımı yapıldı

Şair Cemal Süreya’nın eşi şair Zuhal Tekkanat’ın 52. sanat yılı Kadıköy’de kutlandı. Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte dostları Zuhal Tekkanat ile ilgili konuştu ve şiirlerini okudu. Etkinlikte, şairin Artshop Yayınları tarafından yayımlanan “Şiir Sözleri” adlı bütün şiirleri adlı kitabının da tanıtımı yapıldı. Vedat Akdamar ve Tuba Emlek tarafından sunulan etkinlikte Ayten Mutlu, Tarık Günersel, Nihal Tekkanat, Engin Turgut ve Nüket Eren, Zuhal Tekkanat’ın şiiri ve kişiliği üzerine konuştu.

“ŞİİR BENİM İÇİN HAYATIN KENDİSİ”

Etkinlik Kadir İncesu’nun Zuhal Tekkanat için hazırladığı slayt gösterisi ile başladı. Slayt gösterisi sonrası ise ilk olarak Zuhal Tekkanat söz aldı.

Tekkanat, Cemal Süreya ile evlendikten sonra yaşadıklarını, “İlk kitabım 1965 yılında yayımlandı. Devlet memuru olmam nedeniyle kendi adımla şiirlerimi yayımlamam mümkün olmuyordu. Karacaoğlan’ın Elif’ini ve Yozgat’ın Sorgun’unu bana isim olarak Cemal Süreya verdi. O günden beri de şiirlerimi Elif Sorgun imzasıyla yazıyorum. Şiir benim için hayatın ta kendisi. Toplu şiirlerime bir bakıma hayatım da denebilir,” şeklinde anlattı.

Tekkanat, konuşmasının son bölümünde etkinliğe katılarak kendisini yalnız bırakmayan dostlarına teşekkür etti.

Etkinlikte son sözü Zuhal Tekkanat’ın yakın dostu şair ve ressam Engin Turgut aldı. Turgut’un “Zuhal Tekkanat üzerine sevgi işlemeli bir yazı” başlıklı yazısı izleyiciler tarafından da alkışlandı. Turgut, Zuhal Tekkanat’ı, şiirin gücüne fazlasıyla inanan, her zaman ezilenlerin ve yoksulların yanında yer alan, kalbi çiçek açmış, özgürlüğe inanmış bir umut şairi olarak tanımladı.

“DÜŞ VE UMUT ŞAİRİDİR”

Turgut, konuşmasında Zuhal Tekkanat’ın doğumunu, Cemal Süreya ile evlenişini, anne oluşunu, Kadıköy günlerini şu sözlerle anlattı: “Zuhal Tekkanat, Ankara’nın Atatürk rüzgarından doğmuş, sonra o kadar çok sabah ayazı yemiş ki kalp tarafından, İstanbul, Kadıköy, Moda denizinde iki evlat can simidi, iki eş ve ilk şiiri ‘kar’dan beri içinde şiir güneşinin her gün görücüye çıktığı bir Akdeniz şairidir. Duyguludur ama asla duygusal bir şair değildir. O şiirde mesel ve masal sevmeyen gerçek bir şiir devrimcisidir. Düş ve umut şairidir ve yine şiirdir yakasını bırakmayan. Dünyanın bütün güzel şiir kahvaltılarına konuk olmuş Zühal Tekkanat’ı anlatmak yetmez, onun şiirini yazmak lazım. Şiir üzerine telaşsız ve rahat ve hatta kuşaklar sıralamadan kendi şiir derdini anlatabilecek kadar, ‘şiir çalışan’ bir gençlik parkıdır kalbi. Çünkü en çok âşık olduğu adam oradadır çünkü. Kuğulu parka gidin, ‘Üvercinka’nın yaralı güvercinine bir daha bakın. Ne demek istediğimi daha iyi anlayabilirsiniz belki.”

Hasan Karayol ve Ozan Turhal’ın da sahne aldığı etkinliğin son bölümünde Vedat ve Şenay Akdamar tarafından Zuhal Tekkanat’a bir şükran plaketi verildi.