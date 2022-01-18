Zaven Biberyan’ın 100.yaşına özel sergi

Kadıköylü yazar Zaven Biberyan’ın 100 yaşını kutlamak için düzenlenen ve “Yazmak Teselli Oluyor” adını taşıyan sergi Yesayan Salonu’nda açıldı

Aras Yayıncılık ve Yesayan Salonu, Ermenice edebiyatın 20. yüzyıldan bugünlere taşınan en önemli isimlerinden, son yıllarda eserlerinin Türkçe çevirileriyle de büyük ilgi gören Zaven Biberyan’ın 100. yaşını çeşitli etkinliklerin yanı sıra, küratörlüğünü Sevengül Sönmez’in yaptığı “Yazmak Teselli Oluyor” adını taşıyan bir sergiyle kutluyor.

Kasım ayında özyaşam öyküsü Mahkûmların Şafağı yayımlanan, bu vesileyle de edebiyat çevrelerinde adından sıkça söz ettiren Biberyan ve eserleri etraflıca tartışılırken, yeni okurlara da ulaşmaya devam ediyor.

Zaven Biberyan’ın yaşamının fotoğraflarla, çalışma rutininin ise el yazısı notları, süreli yayınlardan kupürler ve defterler aracılığıyla anlatıldığı sergide Zaven Biberyan’ın resimleri, kızı Tilda için tuttuğu günlük gibi izleyenlerin ilk kez görecekleri obje ve metinlerde yer alıyor.

Yıllar içinde geniş bir okur kitlesi kazanan Karıncaların Günbatımı’nın Türkiye’deki yayın serüveni tefrikadan kitaba değişimlerle duvarda yer alırken, Zaven Biberyan’ın kaleme aldığı ama pek bilinmeyen Günahkâr Voski veya Bir Keşişin Azabı adlı broşürü ve çalışırken tuttuğu notlarla birlikte Ermenice-Türkçe-Fransızca olarak hazırladığı argo ve deyim fihristi de izleyenlerle buluşacak. Sergi, Biberyan’ın pek bilinmeyen bir yönüne, onun resim çalışmalarına da ışık tutacak.

Sergiyle eş zamanlı etkinlikler de düzenleniyor. Bu kapsamda 25 Ocak saat 21.00’de “Biberyan’a Feminist Bakış” çevrimiçi yuvarlak masa toplantısında Hazal Halavut, Nazan Maksudyan ve Suna Kafadar, toplumsal cinsiyet, kadın ve feminizm bağlamında Biberyan’ın romanlarını ve özyaşamöyküsü irdeleyecek.

Etkinlikler Yesayan Salonu Youtube kanalından izlenebilecek.

Adres: Yesayan Salonu İstiklal Cad. Hıdivyal Palas No: 231 Kat 1 Tünel / Beyoğlu