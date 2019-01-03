Yine, yeniden Hababam!

Sinema tarihimizin unutulmaz serisi “Hababam Sınıfı” yeniden çekiliyor. ‘Yeni nesil’ Hababam’ın yönetmeni Doğa Can Anafarta, “bu film Hababam’ın tekrarı değil. Aynı sınıfta yepyeni bir Hababam çektik. Eskiye saygı duyarak yeni bir Hababam yaratma çabası...” diyor

Türkiye’de yaşayan hemen herkesin hayatında en az bir kere izlediği efsane film serisi ‘Hababam Sınıfı’ yeniden çekiliyor. 1975 yılında usta yönetmen Ertem Eğilmez'in yönetmenliğinde seyircilerle buluşan, Yeşilçam sinemasının unutulmaz serilerinden biri haline gelen ve nesiller boyunca seyircilerinin kalbini ısıtmayı başaran seri, bu kez modern bir dokunuşla beyazperdeye uyarlanıyor. ‘Hababam Sınıfı Yeniden’ adını taşıyan film, Rıfat Ilgaz’ın bu unutulmaz eserini, yepyeni karakterleri ve yeni jenerasyona uyarlanmış hikayesiyle yeniden seyirciye sunulacak.

‘Hababam ruhu’ 21. yüzyıla taşıyan yeni nesil Hababam’ın okul kadrosunda Altan Erkekli, Toygan Avanoğlu, Hande Katipoğlu, Sadi Celil Cengiz, Osman Alkaş, Hülya Duyar gibi isimler yer alırken, Hababam Sınıfı’nın mirasını devralan öğrenci kadrosunda ise Yusuf Çim, Özge Özacar, Giray Altınok, Nazlı Pınar Kaya, Sami Aksu, Irmak Aydın, Fırat Albayram gibi genç oyuncular rol alıyor. Yapımcılığını HANN Film’in üstlendiği filmin görüntü yönetmenliğini Mehmet Başbaran yaparken, senaryosunda ise Evren Erdoğan ve Ayşe Balıbey'in imzası bulunuyor. Yönetmenliğini “Biz Size Döneriz” ve “Damat Takımı” gibi komedi filmleriyle adını duyuran Doğa Can Anafarta’nın üstlendiği filmin çekimlerinin çoğu da Moda’daki Kadıköy Lisesi’nde yapıldı.

Mayıs 2019’da vizyona girmesi planlanan filmi, yönetmen Anafarta’ya sorduk.

Hababam’ı yeniden çekmek fikri nasıl/ne zaman ortaya çıktı?

Yaz aylarının ortalarında yapımcılarımızdan Emre Oskay ile tanışıp başka projeler konuşurken Hababam Sınıfı’nı tekrar çekeceklerini öğrendim. Benim hayatımda en sevdiğim film olduğunu ve bu filmi çekmek için ne gerekiyorsa yapacağımı söyledim. Daha önce yaptığım işleri izlettim, projeye nasıl yaklaşacağımı anlattım ve macera başladı.

Böylesine unutulmaz bir seriyi, neden yeniden çekme ihtiyacı duyuldu? Nostaljiyi canlandırmak mı mesela, yahut yeni kuşaklara ‘yeni nesil’ Hababam izletmek mi?

Nostaljiyi canlandırmak diyemem fakat eskiye saygı duyarak yeni bir Hababam yaratma çabası diyebilirim. Eminim şu anki gençler, çocuklar hepsi orjinal Hababam Sınıfı filmlerine fazlasıyla hakimler. Bizim amacımız günümüz zamanına adapte, günümüz insanını, günümüz haylaz öğrencilerini yansıtan bir Hababam yaratmak.

Genç bir yönetmensiniz. Muhtemelen izleyerek büyüdüğünüz bu film serisini yeniden çekiyor olmak size nasıl hissettiriyor? Böylesi efsane bir seriyi yeniden çekiyor olmak, size nasıl bir sorumluk yüklüyor?

Hayatımda en çok değer verdiğim ve gurur duyarak yaptığım iş. Çocukken biri bana ilerde Hababam Sınıfını çekeceğimi söylese hayalini bile kuramazdım. Tüm ekip olarak yaptığımız işin ağırlığını hissederek ve onur duyarak yapıyoruz. Çok büyük bir sorumluluk yüklüyor bana, ekibime, projeye dahil olan herkese ve bunu herkes çok farkında.

Bu filmde hikaye ve karakterler farklıymış.

Orjinal karakterlerden bağımsız şu anki gençlerden yansımış karakterlerimiz var. Konuyu henüz anlatamıyoruz ama Hababam için dram ve komedi barındıran bir macera diyebilirim.

Klasik Hababam’lar ile benzer ve farklı yanları neler?

Klasik Hababam ile en büyük benzerliğimiz Melih Kibar’ın bestelediği Hababam müziğini kullanıyor olmamız. Müzik kullanımı dışında hikaye akışı, karakter iletişimleri, duygusal-komedi arası geçişlerde benzerlik taşıyor. En büyük fark tabiki dönem farkı.

Şunu merak ediyorum aslında. Yıllardır hepimiz Hababam serisini o kadar çok izledik ki… yani siz bu filmle seyirciye, onun ilgisini çekebilecek yeni ne sunacaksınız?

Aslında biz orjinalini tekrar çekmediğimiz için tamamen yeni bir şey sunmuş olacağız. Seyirciyi sinemaya sokup iki saat boyunca Hababam’ın arasındaki dostluk ve eğlencesi arasında kendisini buldurmayı amaçlıyoruz.

Tv başında eski bölümleri izlemek varken insanlar neden evlerinden çıkıp, sinemaya gidip sizin filminizi izlesinler? Ne söylemek istersiniz, nasıl bir çağrınız olur?

Filme ön yargıyla yaklaşan insanlar olacaktır, sonuçta Türk sinema tarihinin en büyük markası. Bizim orjinal seriyi tekrar yaratmak veya ustalara ait filme benzer bir film çekmek amacımız yok. Ama bu filmlere sonuna kadar saygı duyan, onların samimiyetine yaklaşan bir iş yapmaya çalıştık. Seyirci sinemaya gelirken yeni bir film izleyeceğine yeni karakterlerle tanışacağına ve iki saat boyunca bu karakterlerle gülüp ağlayacağı için filme gelmeli.

Altan Erkekli başta olmak üzere diğer oyuncular nasıl seçildi?

Altan Bey okul müdürü rolü için ilk tercihimizdi, sağolsun kendisi bizi kırmadı ve set boyunca tecrübesiyle yanımızda oldu. Diğer oyuncuların seçimi ise çok uzun bir süreçti. Aylarca audition yapıldı. Beğendiklerimizi daha sonra birbirleriyle karşılaştırıp toplu auditionlar çektik. Sonrasında son elemeye kalanları şehir dışına tatile götürüp ne kadar anlaşacaklarına baktık ve sonuç olarak şu anki mükemmel kadro ortaya çıktı.

Biraz da teknik konulara gireyim. Ne zaman başladı çekimler? Ne kadar sürecek?

Kasım sonu başlamıştık, 4 haftada bitirdik.

Gelelim filmin Kadıköy’le olan bağına. Moda’daki Kadıköy Lisesi’nde ne kadar süreyle çekim yaptınız? Neden burayı seçtiniz?

Filmin çoğunluğunu okulda çektik. Bulduğumuz mekanlar arasında en güzel dokuya sahip olan okul, Kadıköy Lisesinin içindeki tarihi köşktü. Köşkün her tarafında ayrı bir sanat ayrı bir görsel var. Kadıköy insanıyla çalışmak zaten kolay, o yüzden kolay bir seçimdi.

Lise bahçesindeki Mermer Konak’ta mı yaptınız çekimleri? Zira, orası harap halde diye biliyorum ama.

Aynen orada yaptık. Çekime girmeden önce konağı güzelce temizledik, içerde zarar görmüş yerlere bant çekip ulaşılmasını engelledik. Soğuk dışında konağa aşık olduğumu söyleyebilirim.

Buradaki çekimler nasıl geçti? Kadıköy halkı ve lise öğrencileriyle iletişiminiz nasıldı?

Öğrenciler beklediğimizden çok daha az işimize karıştı. Bizim zamanımızda okulda film çekilse her teneffüs orada biterdik. Sanırım çalışkan çocuklar öğle teneffüslerinde bile rahatsız etmediler. Huzurla çalıştık. Bazen ünlü oyuncularımızla resim çektirmek için geldiler o kadar da olacak zaten. Dört haftalık çekim süresinde Kadıköy halkına rahatsızlık verdiysek özür dileriz. Bir Kadıköylü olarak hayatımda en çok değer verdiğim işi burada yapmak benim için ayrı bir keyif oldu. Film vizyona girdiğinde bol bol Kadıköy sokaklarını ve civarını izleyebilirler...