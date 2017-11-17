Haftalık Bağımsız Gazete 17 Kasım 2017
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“Yine öyle hissettiğinde…”

“Yine öyle hissettiğinde…”
GazeteKadıköy

En komiğin içindeki trajedinin, sade dilde süzülüp boyayla birleşimi...

“Dünyayı anlamak, kendi dünyanızı kurmak, bunları yorumlamak ve bir sanat çalışmasına çevirmek epey zorlu ve yorucu bir yol. Karmaşık duygular, çıkmazlar, kaybolmuşluklar, yalnızlıklar konularımın ana çatısını oluşturdu. En komiğin içinde en trajiği barındırdığı, en basitin en fazla şey anlattığı fikrine gönülden inanıp, buna sadık kalarak konularımı ve boyalarımı bunlarda birleştirmeye çalıştım.” (Cem Güventürk)

Bu sergide Selçuk Erdem’in benzetmesi ve betimlemesiyle bir rüya sahnesi kuruluyor. Cem Güventürk’ün çizgilerinden hüzünlü şapşallar, kafası karışık âşıklar, kalp kırıklığı yaşayan şaşkınlar, anlaşılmayan ruhlar, yanlış hesaplaşmalar, umutsuz eşyalar, tatlı yalnızlar, gıcık tespitler ve sıcacık vicdanlar birleşip duvarlardaki yerlerini alıyor.

Karikatür Evi’nde 25 Kasım’da açılacak sergi 19 Aralık’a kadar görülebilir. 

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