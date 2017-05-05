Yılmaz Güney konuşulacak

Yılmaz Güney'in 80. yaş günü Kadıköy TESAK'ta düzenlenecek bir söyleşiyle kutlanıyor

Çukurova’nın uzak bir dağ köyünden Paris’e uzanan bir yaşam… Öyküden sinemanın doruklarına ulaşan bir sanat yolculuğu… Seyyit Han, Umut, Ağıt, Arkadaş, Endişe, Duvar, Sürü, Yol ve diğer filmleriyle oyuncu, senaryo yazarı, yönetmen olarak sinemamıza damgasını vurdu Yılmaz Güney. Öyküleri, romanları ve ona 1972 Orhan Kemal Roman Ödülü’nü getiren Boynu Bükük Öldüler’le edebiyatımızda yerini aldı. Kitapları, filmleri ve dostlarının belleklerindeki unutulmaz anılarıyla hâla yaşıyor.

Jak Şalom ile Ayşe Emel Mesci sinemacı Yılmaz Güney’i, Adnan Özyalçıner ile Âbâ Müslim Çelik ise edebiyatçı Yılmaz Güney’i TESAK’ta anlatıyor. 6 Mayıs Cumartesi 14.00’teki bu söyleşiyi kaçırmayın!