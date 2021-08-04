Yıldızlar altında tiyatro

Özgürlük Parkı’ndaki tiyatro şenliği Kadıköy Belediyesi’nin katkılarıyla devam ediyor. Bu hafta izleyiciyle buluşacak oyunların bilgilerini derledik

Kadıköy Belediyesi’nin tiyatro ekiplerini konuk ettiği Özgürlük Parkı Açıkhava Sahnesi ve Tepe Sahne’deki oyunların gösterimi devam ediyor. Usta oyuncu Genco Erkal’ın oynadığı Şahdamarım ile başlayan şenlikte pandemi nedeniyle izleyiciyle buluşamayan oyunların gösterimi yapılıyor. Her gece saat 21.00’de başlayan oyunların biletleri, bilet satış sitelerinden online olarak alınabiliyor.

6 Ağustos-13 Ağustos haftası izleyiciyle buluşacak oyunlar şöyle:

6 Ağustos Cuma

DON KİŞOT'UM BEN

(Açık Hava Sahne)

Cervantes’in ölümsüz eseri Don Kişot, Bulgakov’ın dönemini yakalayan uyarlamasında yeni bir metinle yola düşüyor.

Ozan Güven çılgın asilzade Don Kişot'a, Günay Karacaoğlu ise ondan daha çılgın silahtarı Sancho Panza'ya hayat veriyor.

Don Kişot Altın Çağ’ın, Sancho Panza Don Kişot’un izinde.

YAŞAR NE YAŞAR NE YAŞAMAZ

(Tepe Sahne)

Asri Şehir Cezaevi mahkûmlarının kaldığı küçük bir koğuşta, mahkûmlar aralarındaki Yaşar Yaşamaz’ın hayatını oynamaya karar verirler. Hapishane müdürünün izni ile dışardan oyunu yönetmesi için yönetmen Metin Zakoğlu ile anlaşırlar. Metin Zakoğlu mahkûmlar arasından seçtiği kişilerle provaya başlar, fakat kadınlar koğuşundan özel izinle provaya katılan Ayşe rolünü oynayacak oyuncu ortalığı karıştırır…

7 Ağustos Cumartesi

RABARBA COMEDY NIGHT

(Tepe Sahne)

Mesut Süre'nin moderatörlüğündeki ''Rabarba Comedy Night '' Erman Arıcasoy, Anlatanadam, Fazlı Polat, Cem İçiler ve Firuze Özdemir ile Özgürlük Parkı Açıkhava’da seyircilere eğlenceli dakikalar vaat ediyor.

8 Ağustos Pazar

KÜRK MANTOLU MADONNA

(Açık Hava Sahne)

İstanbul Tiyatro Topluluğu kuruluşunun 7. yılında repertuarına aldığı ve özenle uyarlamasını yaparak, ülkemizin saygın yazarlarından Sabahattin Ali’nin önemli eseri, yazarın ölümünün 70. yılında eserlerinin bir dünya klasiği olmasıyla klasikleşen Kürk Mantolu Madonna adlı aşk romanının derin dramatik yapısını sahneye taşıyarak seyirciyle buluşmasını sağlıyor…

9 Ağustos Pazartesi

“YÜZ YÜZE” SUNAY AKIN

(Açık Hava Sahne)

Sunay Akın’ın yeni oyununda işgal yıllarının İstanbul’undan bir vapura sallanan mendile, tıp fakültesinin çiçeklerinden bir yastığa işlenen şiire kadar uzanan nice hissi senet bekliyor sizleri…

ANNEN BURADA YAVRUM

(Tepe Sahne)

Her kadının anne olmak zorunda olduğu bir yer...

Mecburen sırasını bekleyen iki kadın... Anne olmakla ilgili korkularını, endişelerini, heyecanlarını düşünürken acaba başkaları tarafından sonlandırılan bir düşe mi dalarlar ya da kabuslarından gülümseyerek mi uyanırlar? “Annen burada yavrum” kadınların sadece anne olarak tanımlandıkları bir dünyada geçiyor

10 Ağustos Salı

HAREM KABARE

(Açık Hava Sahne)

Okan Bayülgen’in yazıp yönettiği ve oynadığı Harem Kabere’de Melda Gür, Merve Sevi, Ödül Turan, Selin Atasoy, Aybüke Albere çok farklı ve eğlenceli kadınlara can veriyor.

“Bu kadınlar siz, arkadaşınız, geçmişteki ya da gelecekteki haliniz gibi.

Fena halde tanıdık, korkunç, şuh, dramatik ve komik. Bu adamı tepelesinler mi, sevsinler mi, öldürsünler mi? Hep birlikte karar vereceğiz.”

ROMEO VE JULIET "SON DURAK"

(Tepe Sahne)

Ölümleriyle toplumsal yargılara, otoritelere, yazgılarına başkaldıran bir masal…

Bir mektup, bir kadın, bir erkek. Verona'da, bir masalın içinde. Kah Juliet'in evinde Kah Verona surlarında. Soylulukta birbirine denk iki düşman aile; Montegue ve Capuletler… Romeo ve Juliet. Birbirlerine âşık olurlar ve kavuşamazlar işte bütün olay bu. Kim daha soylu? Daha güçlü? Hiç bitmeyecek bir sidik yarışı. Shakespeare tragedyası trajikomik uyarlamasıyla bu toprakların geleneklerine selam çakan bir insanlık komedyasına dönüşüyor.

11 Ağustos Çarşamba

SESİN RESMİ

(Açık Hava Sahne)

Yazmaya olan inancını kaybetmiş oyun yazarı bir kadın ve hayatın şiddetinden kendini resim çizerek korumaya çalışan genç bir erkek, şehrin tepelerinde bir yerde karşılaşır.

Aralarında oluşan her neyse, arkadaşlık, aşk veya sanat, yaşananlar ikisini de değiştirir. Başkasının sesi olmak, başkasının hikâyesini anlatmak sizi hikâyenin sahibi yapar mı?

GÖKHAN ÜNVER

(Tepe Sahne)

Instagram skeçleri ile kitlesini yakalayan komedyen Gökhan Ünver, BKM Mutfak Açık Mikrofon stand up gecelerinde skeçlerini sahneye taşımayı başardıktan sonra şimdilerde tek kişilik gösteriler ile sahnelerde.

12 Ağustos Perşembe

CYRANO DE BERGERAC

(Açık Hava Sahne)

Çöken imparatorluklar ve kapitalizmin ilk ayak seslerinin duyulduğu zamanlarda yazılıp; erdeme, iyiliğe, aşka, dostluğa dair ne varsa hatırlatan bir oyun.

Cyrano de Bergerac’ın gerçekçi, bir o kadar da büyülü dünyası; Kumbaracı50 tarafından bir kabarenin danslı, müzikli dünyasında Cyrano’nun ruhuna yaraşır şekilde arz-ı endam edecek.

SUÇ MAKİNESİ

(Tepe Sahne)

18. yy Fransa'sı bunalımlar içinde savrulurken, Paris’te bir suç makinesi büyüyordu. O da sizden biriydi. Suçluydu. Düşünceleri yüzünden ölüm cezasına çarptırılmıştı. Yapılan suçlamaları kabul etmeyerek hapishaneden kaçıp boş bir tiyatro salonuna gizlenen Andre'nin hikâyesi bu. Bir geceliğine onu saklamaya ne dersiniz?