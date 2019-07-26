Kadıköy Belediyesi’nin bu yıl ilkini düzenlediği, “KADFEST Uluslararası Kadıköy Festivali”, Charlie Chaplin’in Yumurcak (The Kid) filmi ile Kalamış Park’ında başladı. Türkiye’de ilk kez açık havada orkestra müziği eşliğinde gösterilen filmi 2500 kişi izledi

Haber: Miray Gülova- Onur Singin

Kadıköy Belediyesi Sinematek/ Sinema Evi’nin Film, Sahaf, Çizgi ve Caz festivallerinin ilk kez bir araya geldiği KADFEST "Yıldızlar Altında Sinema" festivali 22 Temmuz’da Charlie Chaplin’in Yumurcak (The Kid) filmi ile Kalamış Park’ında başladı.

Chaplin’in 1921 yılında çektiği, ilk uzun metraj sessiz filmi Yumurcak’a (The Kid)Orçun Orçunsel yönetimindeki Avrasya Filarmoni Orkestrası eşlik etti. Türkiye’de ilk kez açık havada orkestra müziği eşliğinde gösterilen film için Charlie Chaplin’in bu film için özel olarak bestelediği müzik icra edildi.

Büyük bir ilgi ile izlenen etkinliğe Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in yanı sıra sanatçılar, sinemacılar ve uluslararası sinema kurumlarının temsilcilerinin de aralarında bulunduğu dev perdeyi yaklaşık 2.500 kişi izledi.

Etkinlikte konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı “Bu yıl, Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği uluslararası festivalin ilk yılı. Açılışımızı çok özel bir filmle yapıyoruz. Bu festival sadece film değil, çizgi, sahaf ve caz festivallerini de içeriyor. Önümüzdeki sene bunu daha da geliştirmek istiyoruz. Ekim ayı sonunda Yoğurtçu Parkı yakınlarında Sinematek binası hizmete girecek. Bu tür filmlerin belediye bünyesinde daha ucuza, daha ulaşılabilir halde izlenmesi için Kadıköy Belediyesi olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi. Odabaşı sözlerini şöyle sürdürdü: “Kadıköy Belediyesi’nin kültür, sanat, spor ve tüm hizmetlerdeki farklılıklarını, yeniliklerini önümüzdeki 5 yıl içerisinde göreceksiniz. Artık İBB ile aynı düşüncede, hayata, dünyaya bakışı aynı iki belediye olarak hareket edeceğiz. Sayın Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olması ile birlikte Kadıköy’ün 25 yılda kaybettiklerinin hızlı bir şekilde geleceğinden eminim. Önümüzdeki 5 yıl Kadıköy’ün 5 yılı olacak. Bizi izlemeye devam edin.”

ONUR KONUĞU TUNUSLU SELMA BACCAR

22-28 Temmuz 2019 tarihleri arasında Kalamış Park’ında yazlık sinema keyfini Sinematek ruhuyla birleştiren Yıldızlar Altında Sinema Haftası kapsamında 7 ülkeden 7 film gösterilecek. Her akşam 21.00’de başlayan gösterimlerde İtalya’dan Giuseppe Tornatore’nin Cennet Sineması, Arjantin’den Fernando Solanas’ın Tangolar: Gardel’in Sürgünü, Fransa’dan Jacques Demy’nin Cherbourg Şemsiyeleri, Çin’den Wong Kar-Wai’nin Aşk Zamanı, Tunus’tan Selma Baccar’ın Kadınlar Koğuşu ve Türkiye’den Başar Sabuncu’nun Zengin Mutfağı filmleri seyirciyle buluşacak. Etkinliğin onur konuğu ise Kadınlar Koğuşu filminin yönetmeni Tunuslu Selma Baccar. Tunus kadın hareketinde önemli bir yere sahip olan Baccar aynı zamanda ülkede uzun metrajlı film çeken ilk kadın yönetmen.

KADFEST DEVAM EDECEK

KADFEST Uluslararası Kadıköy Festivali, 22 Ağustos-27 Ağustos tarihleri arasında Moda'da düzenlenecek Çizgi ve Sahaf Günleriyle devam edecek. 25-28 Eylül tarihleri arasında ise Caz Festivali düzenlenecek.

“KADIKÖY BELEDİYESİ İLKLERİ YAPIYOR”

Türkiye’de ilk kez açık havada orkestra müziği eşliğinde film gösterimi izleyenlere Gazete Kadıköy olarak görüşlerini sorduk.

Ümit Genç: Açık hava sinemasına ilk defa geliyorum ama gerçekten güzel bir etkinlik. Festival çok güzel, herkes birbiriyle oldukça kaynaşmış durumda. İstanbul’da böyle ortamların bulunduğu çok fazla yer yok. Aslında sadece Kadıköy var. Kadıköy belediyesi İstanbul’da daha doğrusu Türkiye’de daha önce hiç görülmeyen şeyleri yapıyor. Bunlar insanların bir arada, kaynaşmış şekilde eğlenmesi şeklinde karşılık buluyor.

Haluk Tiryakioğlu: Sinema güzel, kaliteli film olduğu sürece. Açık hava sineması çok güzel bir etkinlik. Gençliğimizde de vardı. Filmleri inceledim. Beğendiğim filmler var. Sonraki günlerde de gelmeyi düşünüyorum. Kadıköy Belediyesi etkinliklerinde bir artış var. Başkanda artış olacağını söylemişti ve gerçekten güzel etkinlikler olmaya başladı. Biz Kadıköylüyüz zaten. Bu çok büyük bir avantaj bizim için.

Maral Çoker : Açık hava sineması yeni gençliğe çok yararlı hatta ufak çocuklara bile yararlı. Bu festival olağanüstü olmuş. Benim kızımda müzisyen. Bu nedenle ben müzikle yapılan tüm işleri sevgiyle kucaklıyorum. İnsanların böyle sevgiyle bir sarılış gösterdiği güzel bir toplumda olmaktan çok mutluyum. İnanın sevgiyle her şey çok daha güzel olacak.

Duygu Korkmaz: Açık hava sineması çok nostaljik geldi bana. Hatırladığım kadarıyla çok eskiden, küçükken gitmiştim. Şimdi de ortam güzel geldi, deneyimlemek istedim. Kadıköy’de böyle bir festival olmalıydı. Kadıköy etkinliklerinde şimdiki yönetimle beraber, daha fazla faaliyet arttı.

Dilara Çoşkun: Açık hava sineması çok hoşuma gidiyor. Daha önce Galatasaray Üniversitesinin bir etkinliğine gitmiştim çok keyifliydi. Bodrumda da gittiğim bir açık hava sineması vardı. Bence hoş bir ortam oluyor. Sadece belki oturma alanı daha büyük yapılabilirdi diye düşünüyorum çünkü; insanlar yer bulmakta zorluk çekiyor. Festival bu konuda bize çok güzel bir fırsat sunmuş. Girişte jazz müzik eşliğinde ikramlar vardı, çok hoşuma gitti. Sanırım eylül ayında olacak KADFEST jazz festivali ona da katılım sağlamayı düşünüyorum. Diğer jazz etkinliklerinin bir öğrenci için zorluk oluşturduğunu düşünüyorum. Çünkü bazıları çok pahalı oluyor.