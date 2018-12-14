Yerli malı haftasında çocuklara “Üreten Köy Müzikali”

Tiyatro Pan’ın sahneye koyduğu “Üreten Köy Müzikali” yerli malı haftasında, 16 Aralık Pazar günü saat 12.00’de Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salon’da çocuklarla buluşacak.

“Bilge Aşçı” üst başlığıyla hazırlanmış olan oyunların amacı, çocuklarda, doğa-insan ilişkisi üzerinden Anadolu tohumlarının ve toprağının önemi konusunda farkındalık yaratmak.

Üreten Köy Müzikali oyununu izleyen bütün çocuklara oyun sonunda “doğa elçileri” olduklarına dair bir kart verilecek. Bu kartların amacı da çocuklarla bu sorumluluğu paylaşmak.

Tiyatro Pan’ın ilk oyunu olan “Bilge Aşçı ve Çınar’ın Hikâyesi”, 17.Direklerarası Seyirci Ödülleri’nde En İyi Çocuk Oyunu Yapım ödülüne layık görülmüştü.

Oyunların gösterim tarihleri şöyle:

Üreten Köy Müzikali

16 Aralık Pazar saat 12:00 Caddebostan Kültür Merkezi

20 Ocak Pazar saat 12:00 ve 14:00 Kozyatağı Gönül Ülkü Gazanfer Özcan Sahnesi

Bilge Aşçı ve Çınar’ın Hikayesi

13 Ocak Pazar saat 13:00 ve 15:00 de Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi

27 Ocak Pazar saat 12:00 ve 14:00 de Caddebostan Kültür Merkezi

Oyun biletleri sahne gişelerinden ve www.biletiva.com ‘dan alınabilir.