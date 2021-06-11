Yeniden “Müzede Yoga”

Sakıp Sabancı Müzesi’nin (SSM) geleneksel yaz etkinlikleri arasındaki yerini alan ve düzenlenmeye başladığı günden bu yana 20 bine yakın yoga severi ağırlayan “Müzede Yoga”, daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Boğaz manzarasına karşı gerçekleştiriliyor.

Her yıl Cihangir Yoga işbirliğiyle düzenlenen ve yoga severler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen Müzede Yoga etkinliği 9 Haziran Çarşamba günü başladı.

Cihangir Yoga eğitmenleri eşliğinde her seviyeden katılımcıya açık ve ücretsiz etkinlik, her çarşamba 07.00 - 08.00 saatleri arasında düzenlenecek.

Sosyal mesafe kuralları gereği katılımcı sayısının 50 olarak belirlendiği Müzede Yoga derslerine etkinlikten bir gün önce SSM’nin web sitesi üzerinden kayıt olmak yeterli.