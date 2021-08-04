Yeni sesler yeni şarkılar

Yeni çıkan ve dijital platformlarda dinleyiciyle buluşan albüm ve teklilerden küçük bir derleme hazırladık

NERDESİN

İki müzisyen arkadaş; Açelya Sakarya ve Hüseyin Balcı’dan oluşan Evin İçinde’nin ilk teklisi “Nerdesin” dinleyiciye buluştu. Sözleri Sakarya, müziği Balcı ve düzenlemesi Sakarya & Balcı ortak çalışması olan şarkının klibini de Murat Özdil çekti. Bir parça karamsar sözlerin olduğu şarkıya elektronik alt yapılı sound eşlik ediyor.

SOLUKLAN

Nail, Selin ve Çağrı tarafından 2020 yılında Antalya’da kurulan Açık Hava Diskosu, 2 Temmuz 2021 tarihinde “Soluklan” adlı ilk teklisini BBI Music Co. etiketiyle yayınladı.

Müziğinde disco, funk ve synth-pop öğelerine yer veren Açık Hava Diskosu, ilk teklisi “Soluklan” ile şehir hayatını geride bıraktığınız, kimi zaman dertlerinizi anlatıp kimi zaman ise kendinizi dans pistinde bulduğunuz bir yolculuğa davet ediyor. Müziğinde Akdeniz ikliminin sıcaklığını hissettirmeye çalışan grubun şarkısının sözlerine bir yerlere kaçma isteği ve sıkışmışlık hali yansıyor.

BENCE GERÇEK HEPSİ

Alternatif sahnelerin söz ve müzik yazarlarından Güneş Özgeç’in yeni teklisi “Bence Gerçek Hepsi” çıktı.

Sözü ve müziği Güneş Özgeç’e ait olan şarkının vokalleri, enstrümanları, düzenlemesi ve prodüksiyonu da sanatçının imzasını taşıyor. Mistik sözleri ile dikkat çeken “Bence Gerçek Hepsi”, ritmik öğeleriyle tam bir yaz şarkısı. Mix’lerini Alp Turaç’ın yaptığı, mastering’ini Erdem Helvacıoğlu’nun üstlendiği şarkının video klibinde ise Dinçer İşgel’in imzası bulunuyor.

KARANLIK

Mavi Huydur Bende yeni teklisi “Karanlık” ile alıştığımız akustik sounduna uygun bir şarkıyla yeniden dinleyicilerle buluştu.

Şiirsel şarkı sözlerine sahip şarkının sözü, müziği ve bütün prodüksiyon işlemleri Mavi Huydur Bende tarafından yapılan şarkı; varoluş mücadelesi veren ve kendini bulmaya çalışan bir insanla toplum arasındaki çatışmayı ele alıyor.

HER YER BAHAR

Merve Durceylan, yeni çalışması “Her Yer Bahar”ı dinleyiciyle buluşturdu. İlk teklisi “İki Küçük Balık” ile beğeni toplayan sanatçı, bu defa enerji dolu bir yaz şarkısı ile hikâyesini anlatmaya devam ediyor. Söz ve müziği Merve Durceylan'a ait olan, düzenlemesini Kerem Çakıroğlu'nun üstlendiği şarkının kayıt, mix, mastering süreci FadeOut İstanbul Stüdyoları'nda tamamlandı.

YANGIN ÇIKSA DA

Derin Sarıyer’in yeni şarkısı “Yangın Çıksa da” dinleyiciyle buluştu. Sözleri ve müziği Derin Sarıyer’e ait olan şarkının ana vokallerini ise Nilay Özkara üstleniyor. Bu şarkıyı söylemekten ve yorumlamaktan çok keyif aldığını söyleyen Özkara, “Derin, bu şarkının taslağını gönderdiğinde heyecanla dinlemiş ve çok beğenmiştim. Söylerken birilerinin elinden tutup, onları düştükleri boşluktan, karanlıktan gerçekten çıkartacakmışız gibi hissettim.” diyor

Düzenlemesini Derin Sarıyer’in yaptığı “Yangın Çıksa da”nın mix ve masteringini Berk Bayri yaptı.

BAHAR YOLCUSU

Tolay Günyaşar “Aklımdasın” isimli single'ının ardından yeni teklisi “Bahar Yolcusu”nu yayınladı. Beste ve sözlerini yaşanmışlıklar ve kendi hayatı üzerinden üreten Günyaşar'ın yeni teklisi gerçek bir hikâye üzerine yazılmış. Eşinin hayal kırıklığına uğradığı müzik macerasından ilham alarak yazılan şarkıda, hayatı paylaşırken yaşadıkları kayıplar, sevinçler ve birbirlerine olan aşk anlatılıyor. Tanıdık tınıların yer aldığı şarkının kayıtları Stüdyo Koma, B&B Müzik tarafından yapıldı.

MESAJ BIRAK

Rap müzik sahnesinin başarılı temsilcilerinden Hazel, yeni şarkısı “Mesaj Bırak”ı Universal Music Türkiye etiketiyle yayınladı. Sözleri Hazel tarafından yazılan şarkının prodüktörlüğünü Da Poet üstlendi. Enerji dolu ritmik beatleriyle dinleyiciyi kendine çekmeye hazırlanan şarkının sözleri de müzikseverlerde aynı etkiyi bırakmaya hazırlanıyor. Parçaya Onur Cabi yönetmenliğinde çekilen bir video klip eşlik ediyor.

PELESENK DİLLERDE

Rap sanatçısı G0kay, Velet’le bir araya geldiği yepyeni parçası “Pelesenk Dillerde”yi Universal Music Türkiye etiketiyle yayımladı. Sözleri G0kay ve Velet’in ortak çalışması olan şarkının prodüktörlüğünü Cihad Özbulut üstlendi. Rap sevenlerin beğenerek dinleyeceği Pelesenk Dillerde’nin Sero Films prodüktörlüğünde çekilen müzik videosu da dinleyicilerin beğenisine sunuldu.