Yeni şarkılarla Eylül

Yaz bitse de yeni çıkan şarkılarda yazın hareketliliği sürüyor. Biz de yeni çıkan ve dijital platformlarda dinleyiciyle buluşan teklilerden küçük bir seçki hazırladık

AYNI YER

Dick Darlington’ın (Erdem Soner Bellibaş) yeni teklisi Aynı Yer dinleyiciyle buluştu.

Pandemi sürecinde rock/alternatif/indie rock tarzındaki eski ve yeni şarkılarını ev stüdyosunda kaydetmeye ağırlık veren sanatçının daha önce yayınladığı teklilerden "Güneş", Olta Dayanışma'nın altıncı albümü olan "Hafıza"da yer almıştı.

Ağustos ortasında dijital platformlarda dinleyici ile buluşan şarkı sevgiliyi usul usul aynı yere çağırıyor.

BİRİNCİ KÖPRÜNÜN ÜZERİNDEN

Daha önce “Doğum Günüm”, “Gece Gibi”, “Sis”, “Benden Daha” teklilerini çıkaran Kadıköylü grup Düşdünya, 5. teklisi “Birinci Köprünün Üzerinden” ile dinleyiciyle buluştu. Pandemi sürecinde yaşamlarına son veren sayısız müzik emekçisinin anısına bir saygı duruşu niteliği taşıyan şarkının söz ve müziği Özgür Tekin ve Güvenç Kaplan ikilisine ait. Rinata Entertainment etiketiyle piyasaya sürülen şarkının kayıt, miks ve düzenlemesini Güvenç Kaplan yapmış.

BEN BEKLEMEM

Danimarka merkezli grup AySay, Kasım ayında yayımlayacağı ilk uzun soluklu albümü “Su Akar”ı, 25 Eylül’de dinleyiciyle buluşan “Ben Beklemem” adlı teklisiyle duyurdu.

Daha önce, yaptıkları Türkçe, Kürtçe ve Danca çalışmalarıyla ses getiren grup, Danimarka’da birçok ödüle aday gösterilmiş, birçok önemli sahnede de yer almıştı. Yeni teklileriyle ilgili konuşan vokalist Luna Erşahin, “’Ben Beklemem’ bir ayrılık şarkısı da olsa konserlerimizdeki enerjinin bir yansıması. Şarkı, kalbin galip geldiği savaştan sonra nihayet kendine duyduğu değerin ve geri gelen özgüvenin göklere haykırılması gerektiğini anlatıyor” diyor.

EN GÜZEL HALİMLE

Alternatif rock çizgisinde sade ve eğlenceli bir atmosfer sunan grup Köşk’ün, ilk teklisi "En Güzel Halimle" ile alternatif sahneye giriş yaptı. "En Güzel Halimle" haftanın bir gününden yola çıkarak, hayatın endişelerini ve birikimlerini anlatırken, enerjik gitar melodileri ve garage rock tınılarıyla eğlence seviyesini yükseltiyor. Söz, müzik ve kayıt sürecinin grup elemanlarına ait olduğu teklinin kapak tasarımı Melik Güler'e ait.

ACILAR DA BİTER

Alternatif sahnenin isimlerinden Merve Durceylan, yeni teklisi Acılar da Biter'i dinleyiciyle buluşturdu. Alternatif-Pop ve akustik tınıların harmanlandığı Acılar da Biter'in söz ve müziği Merve Durceylan'a ait. Düzenlemesini Kerem Çakıroğlu'nun üstlendiği şarkının kayıt, mix, mastering süreci ise FadeOut İstanbul Stüdyoları'nda tamamlandı. 10 Eylül'de tüm dijital platformlarda yerini alan Acılar da Biter hem teselli hem de hüzün şarkısı.