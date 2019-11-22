Yeni metinler, yeni oyunlar…

Yeni Metin Yeni Tiyatro Festivali, bu sene 8.kez oyun okumaları, söyleşi, atölye ve panellere ev sahipliği yapacak

2006 yılından bu yana süregelen, yeni oyun yazarları keşfetmeyi ve çağdaş oyun yazımına alan açmayı hedefleyen Yeni Metin Yeni Tiyatro Projesi bu sene 8. defa bir festivalle Türk Oyun Yazarlığına katkıda bulunmaya devam ediyor.

Yeni Metin Yeni Tiyatro 2018-2019 Atölyelerinde bu yıl “Çöp” teması altında yazılan oyunlar, 23 Kasım - 30 Kasım 2019 tarihleri arasında seyirciyle buluşacak. 6 adet yeni Türk oyun yazarının oyunlarının okumasının yanı sıra paneller, söyleşiler ve atölyeler düzenlenecek. Ayrıca festival kapsamında Galata ve bölgesinde yine bu tema etrafında üretilen 2 proje gerçekleşecek.

Konuk yazarlar İsveç ve Norveç'ten

Festivalin yabancı yazarları arasında bu sene, tüm dünyada büyük yankı uyandıran #metoo hareketinin temsilcilerinden olan İsveç’li oyun yazarı Martina Montelius ağırlanacak ve Norveç tiyatrosunda son zamanların en çok sahnelenen, Ibsen ödüllü yazarı Fredrik Brattberg’in Annenin Çocuğunun Babası adlı oyunu okuma olarak sergilenecek. Oyun yazarlığını geliştirmek adına uluslararası kültürel iş birliğini de ön planda tutan ve bugüne dek İspanya, Portekiz, Rusya, Romanya, İran, Yunanistan, İskoçya, İtalya, Fransa gibi birçok ülkeden 40’tan fazla oyun yazarı ve yönetmeni ağırlayan proje ve festival, bu yıl bir ilke imza atıyor ve yeni oyunlarının okumalarının yanı sıra iki panel ve bir okuma tiyatrosunu 23. İstanbul Tiyatro Festivali iş birliğinde gerçekleştiriyor.

Kilisede oyun okuması

Yeni Metin Yeni Tiyatro Projesi, Türkiye’de yeni oyun yazarlarının keşfedilmesini, yazarların ilk oyunlarının profesyonel tiyatrocularla buluşmasını, hem atölye katılımcılarının hem Türkiye’deki tiyatro seyircisinin uluslararası iş birlikleri sayesinde dünyadan örneklere ulaşabilmesini sağlamaya devam ediyor. Festival durakları arasında; Arter, GalataPerform, Kıraathane Edebiyat Evi, Bereze Gösteri Evi ve All Saints Kilisesi Moda var. Festival programı kapsamında kilisede 26 Kasım Salı akşamı saat 20.00’da “Oyun Okuması ve Söyleşi // Feramuz Pis!” etkinliği olacak. Sema Elcim’in yazdığı oyunu Ahmet Sami Özbudak yönetti.

www.galataperform.com