Yeni Metin Atölyeleri’ne burslu katılma imkanı

GalataPerform, Yeni Metin Projesi kapsamında 6 ay sürecek atölyelerde burslu olarak yer alma fırsatı sunuyor. Dijital eğitim modeliyle gerçekleşecek atölyeler 27 Ocak’ta başlıyor

Türkiye’nin ilk dijital sahnesi olma özelliğini taşıyan YeniPerform’da hibrit yöntemle düzenlenecek Oyun Yazarlığı, Yönetmenlik ve Tiyatro Tekniği ve Işık Tasarımı atölyelerine ek olarak bu yıl ilk defa Oyun Yazarlığı Masası atölyesi düzenleniyor. 27 Ocak 2021 itibariyle başlayacak atölyeler 6 ay devam edecek. Katılımcılar GalataPerform’un ana eğitmen kadrosunun yanında İspanya, Romanya, Norveç, İsveç, Fransa ve Türkiy’’den oyun yazarları, yönetmenler ve eğitmenlerin katılımıyla, oyun yazarlığı, yönetmenlik ve tasarım alanlarında teori ve pratiğin harmanlandığı bir eğitim alacaklar. Eğitimler; Eğitim Seti, Çevrimiçi Dersler, Danışmanına Sor, Kamp ve Festival olarak beş aşamadan oluşuyor.

Oyun yazarı, yönetmen ve tasarımcı adayları, atölyelerde burslu olarak yer alabilmek için 22 Ocak Cuma’ya kadar başvuruda bulunabilecekler. Burs başvurularının değerlendirilmeleri sonucunda adaylar atölyelerde tam burslu ya da yarım burslu olarak yer alma fırsatı elde edecekler.

Burs ile ilgili başvurular yenimetin@galataperform.com adresine yapılıyor.

Bilgi ve iletişim için 0530 260 25 24’ü arayabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için yeniperform.com’u ziyaret edebilirsiniz.