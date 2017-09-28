Yeni dönem Karikatür Günleri ile başlıyor

Karikatür Evi, 30 Eylül Cumartesi günü başlayacak ve 1 Ekim’e kadar sürecek Karikatür Günleri ile yeni sezona kapılarını açıyor

Kadıköy Belediyesi, 1906 yılında Hasanpaşa’da yapılan tarihi ahşap köşkü aslına uygun restore ettirmiş ve Karikatür Evi olarak Kadıköy’e kazandırmıştı. Geçtiğimiz yıl 30 Eylül’de açılan Karikatür Evi, Karikatür Günleri ile kapılarını Kadıköylülere açmıştı. Sezon boyunca onlarca atölye ve söyleşinin yapıldığı Karikatür Evi’nde yine birçok defa belirli temalar üzerinden karikatür sergileri de yapıldı. Usta çizerlerin eğitmen olarak katıldığı atölyelerden ise çoğunluğu çocuklar olmak üzere her yaştan yüzlerce Kadıköylü faydalandı.

Karikatür Evi bu yıl da aynı amaçları yerine getirmek için kapılarını karikatür severlere ve tüm Kadıköylülere açıyor. Sezon açılışı yine geçtiğimiz yıl olduğu gibi 30 Eylül Cumartesi günü başlayacak ve iki gün boyunca sürecek Karikatür Günleri ile gerçekleştirilecek.

KARİKATÜR SİYASET İLİŞKİSİ BU SERGİDE

Karikatür Günleri’nin ilk etkinliği, Karikatürcüler Derneği’nin işbirliğiyle saat 16.00’da açılacak olan “Siyasetçiler ve Karikatür” sergisi olacak. Cumhuriyet’ten günümüze kadar gazete sayfalarında ve mizah dergilerinde gerek siyasal, gerek sosyal olayları ve kısmen de olsa eğlencelik konuları işleyerek yaşamını sürdüren karikatür, siyasetin ve siyasetçilerin gülen yüzü olarak adlandırılıyor. “Siyasetçiler ve Karikatür” sergisinde “ustalar kuşağı” çizerlerin eserlerinden bir seçkiyle oluşturulan karikatürler izlenirken, karikatürcülerin ve siyasetçilerin birbirlerini nasıl ve ne kadar anladıklarına da tanıklık edilebilecek.

24 Ekim Salı gününe kadar açık olacak olan sergide; Cemal Nadir Güler, Ratip Tahir, Necmi Rıza, Turhan Selçuk, Ferruh Doğan, Nehar Tüblek, Güngör Kabakçıoğlu, Cafer Zorlu, Ali Ulvi, Bedri Koraman, Erdoğan Bozok, Bülent Düzgit, Semih Balcıoğlu, Orhan Alev, Oğuz Aral, Ergün Gündüz, Gürcan Gürsel, Tan Oral, Zafer Temoçin, Ali Fuat Bey ve Yusuf Ziya Ortaç gibi usta çizerlerin 1945 yılından 1997 yılına kadar çizdiği karikatürleri görmek mümkün.

ANİME VE SİNEMADA BİLİMKURGU

Karikatür Günleri’nin ikinci gününde ise anime ve bilimkurgu severlerin ilgileneceği bir söyleşi yapılacak. Bilimkurgu Kulübü ve mangAnime Türkiye’nin düzenleyeceği “Anime ve Sinemada Bilimkurgu: Bir Karşılaştırma” söyleşisi 1 Ekim Pazar saat 14.00’te Sergi Salonu’nda gerçekleşecek. İsmail Yamanol (Bilimkurgu Kulübü) ve Burak N. Aydın’ın (mangAnime Türkiye) konuşmacı olarak katılacağı söyleşide farklı bilimkurgu temaları ile bunların en iyi işlendiği sinema filmi ve anime örnekleri ele alınacak.

AÇILIŞTA HERKESE AÇIK EĞİTİMLER

Karikatür Günleri’nin iki gününde de herkesin katılabileceği birer saatlik çizim atölyeleri yapılacak. Atölyeler 7-11 ve 8-12 yaş grubuna göre düzenleniyor. 30 Eylül Cumartesi günü 13.00 ila 15.00 saatleri arasında Sibel Bozkurt’un, 14.00 ila 16.00 saatleri arasında ise Anıl Gürak, Nuhsal Işın ve Ayşe Işın’ın eğitmen olarak katılacağı atölyeler yapılacak. 1 Ekim Pazar günü de 13.00 ila 15.00 saatleri arasında Kamil Yavuz, 14.00 ila 16.00 saatleri arasında ise Erhan Candan atölyeler düzenleyecek. Feyzi Özşahin ile Robotika atölyesi de 1 Ekim Pazar günü 13.00 ila 15.00 saatlerinde yapılacak. Robotika atölyesi 20’şer dakikadan 3 atölye şeklinde gerçekleşecek. Atölyeler birer saatlik periyotlarda gerçekleştirilecek, ancak katılımcıların kayıt yaptırması gerekmeyecek. Atölyeye katılmak isteyenlerin ders başlamadan 15 dakika önce Karikatür Evi’nde olmaları yeterli olacak.

ATÖLYE KAYITLARI DEVAM EDİYOR

Karikatür Evi’nde geçtiğimiz yıl yapılan karikatür atölyelerinin yanı sıra bu yıl; çizgi roman, manga ve stop-motion atölyeleri de düzenlenecek. Erhan Candan, İlker Altungök, Eda Oral, Akdağ Saydut, Sibel Bozkurt, Behiç Pek, Anıl Gürak, Cihan Topçu, Kamil Yavuz ve Nuhsal Ayşe Işın gibi usta çizerler karikatür atölyesi gerçekleştirecek. Mehmet Naci Dedeal’ın eğitmen olduğu çizgi roman atölyesine ise hem 7 ve 12. sınıf öğrencileri hem de 18 yaş üzeri bireyler katılabilecek. Bu yıl Karikatür Evi’nde 2 manga atölyesi de olacak. Su Tunç ve Ali Toğlukdemir’in ders vereceği atölyeler yine 7 ve 12.sınıf öğrencilere ve 18 yaş üstü vatandaşlara açık olacak. Kısa Film Kollektifi’nin düzenleyeceği stop- motion atölyesine ise 6-11. sınıf yaş grubu öğrenciler kayıt yaptırabilecek.

Kayıt için iletişim: 0216 418 10 49

karikaturevi@kadikoy.bel.tr Hasanpaşa Mahallesi Kurbağalıdere Cad. No. 69

“ÇOCUKLAR VE GENÇLER İÇİN BİR OKUL OLDU”

Karikatür Günleri’nin Karikatür Evi’ne ve Kadıköy’e değer katan etkinliklerden biri olduğunu dile getiren Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu şunları söyledi: “Düşünmenin, düşündürmenin, gülümsetmenin ve geleceğe umutla bakmanın ifadesi olan karikatür sanatının gelecek kuşaklara aktırılması hedefine uygun olarak, Karikatür Evimiz çocuklar ve gençlere yönelik özel bir karikatür okulu işlevi görüyor. Binin üzerinde katılımcının yer aldığı atölyeler, amatör günleri, söyleşi ve çizgi dünyasını hareketlendiren sergilerle daha ilk yılında Karikatür Evi, hem bir okul hem de bir sosyal merkez olmayı başardı. Farklı alanlardan karikatüre dair her şeyin yer bulduğu programıyla Karikatür Günleri; mizahın, eleştirel kültürün ve hoşgörünün toplumsal ilişkilerde hak ettiği yeri bulması için mütevazı bir çabayı da ortaya koyuyor. Karikatür Günleri’ne katkı sağlayan ve karikatürü ülkemizde var eden tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Karikatür Günleri’ne katılım gösteren tüm yurttaşlarımızı gösterdikleri ilgi ve duyarlılıktan dolayı kutluyorum, özgür düşüncenin er ya da geç karanlıkları aşacağına tüm kalbimle inanıyorum.”