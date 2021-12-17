Yeni çıkan albüm ve tekliler

Sonbaharda çıkan ve dijital platformlarda dinleyiciyle buluşan albüm ve teklilerden küçük bir derleme hazırladık

BU TOPRAĞIN EZGİLERİ

Çimen Yalçın'ın ilk solo albümü 'Bu Toprağın Ezgileri', Kalan Müzik etiketiyle dinleyiciyle buluştu. Dizi müziklerindeki vokalleriyle sesine aşina olduğumuz Çimen Yalçın’ın ilk albümü Türkçe, Azerbaycan Türkçesi, Kürtçe, Lazca şarkı ve türkülerin yer aldığı 15 eserden oluşuyor.

İran, Ermenistan ve Balkan ezgilerine Barış Pirhasan, İbrahim Karaca, Sibel Algan gibi kalemi güçlü ustalar tarafından yeni sözlerin yazıldığı albüm aynı zamanda Haziran ayında hayatını kaybeden Hasan Saltık’ın yapımcılığını yaptığı son solo albüm olma özelliği taşıyor.

Hüsnü Arkan, Murat İşbilen, Ümit Sayın gibi şarkı yazarlarına ait bestelerin yanı sıra Çimen Yalçın'ın yazdığı şarkılarında yer aldığı albümde Yalçın'a 'Getme Getme' adlı şarkıda Cengiz Özkan eşlik ediyor.

LOŞ

Tekirdağlı alternatif rock grubu Köşk, eylül ayında yayınladığı ilk teklisi “En Güzel Halimle” sonrasında akustik sounduyla romantik bir geceyi anlattığı ikinci teklisi “Loş” ile üretimlerine devam ediyor.

BBI Music Co. etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında olan şarkının söz, müzik ve düzenlemesi gruba ait. Bir sonbahar şarkısı olan “Loş” aynı zamanda sade ve eğlenceli bir şarkı.

PEMBE

İrem Arslan’ın söz, müzik ve düzenlemesi kendisine ait olan ilk teklisi ‘Pembe’ Babajim İstanbul etiketiyle dinleyici ile buluştu.

Hareketli ritmik yapısı olan şarkı İrem Arslan’ın Babajim İstanbul etiketiyle çıkacak şarkılarının ilki.

Pembe bulutlara bakarak geleceğini görmek, hayatına yön vermek isteyen bir kadının yolculuğunu anlatan şarkı Arslan’ın umutlu sesi ve kendine has Canfeza’nın buğulu kemençesine karışıyor.

KARADELİK

Cihan Bilgin ve Kerkayas ortaklığından çıkan yeni tekli "Karadelik" BBI Music Co. etiketiyle yayında.

Sözü ve müziği Cihan Bilgin’e ait olan, hip-hop ve indie elementeri barındıran şarkının sözleri ise kendi yıldızına aşık olan bir gezegenin hikâyesini romantize ediyor. Şarkının prodüksiyon ve miks işlemleri Kerkayas, master işlemleri ise Cihan Bilgin’in diğer çalışmalarında da olduğu gibi Barış Ergün tarafından yapıldı.

ŞU BENİM AĞLAYAN GÖNLÜM

Hiraizerdüş mahlasıyla tanınıp sevilen Hakan Bozdağ’ın yeni çalışması Şu Benim Ağlayan Gönlüm tüm dijital platformlarda dinleyici ile buluştu. İçime Sevda Kaçar, Bu Kente Bir Daha Gel, Papatya gibi şarkıları milyonlar tarafından beğenilip sevilen sanatçı bu kez Kul Ahmet’in türküsünü seslendiriyor.

Hiraizerdüş’ün düzenlediği türkünün kayıtları BAM stüdyo’da yapıldı.

GÖKLERDE SÜZÜLÜRKEN

Daha önce “Varsın” şarkısı ile bir araya gelen Kaan Boşnak ve Anıl Piyancı, “Göklerde Süzülürken” için bir kez daha bir araya geldi. Sony Music Türkiye etiketiyle yayınlanan ikilinin yeni çalışmasında sözler Anıl Piyancı ve Kaan Boşnak’a, müzik Anıl Piyancı, Kaan Boşnak ve Ouz Baydar’a ait. Şarkının aranjesinde de Ouz Baydar yer alıyor.