Yeni çıkan albüm ve tekliler

Bazı şarkılar ‘merhem’ olur, bazıları ‘sırat köprüsünde durdurur’, bazı şarkıların kimi nasıl etkileyeceği ‘belli olmaz’. Yani şarkılar olmadan olmaz… Pandemiye rağmen üretimlerine devam eden müzisyenlerin son çıkan albüm ve teklilerinden küçük bir derleme hazırladık

Şubat ve mart ayları müzik dünyasında pek çok müzisyenin dinleyicilerini yeni eserlerle buluşturdukları zaman dilimi oldu. Yeniden yorumlanan türküler, ilk kez çıkan solo albümler, yeni tekliler, farklı dillerde yapılan düzenlemelerden oluşan yeni albüm ve şarkılardan küçük bir seçki hazırladık.

BEN DERVİŞİM DİYENE

Erkan Oğur’un yeni teklisi “Ben Dervişim Diyene” tüm dijital platformlarda yayına girdi. Sözleri Yunus Emre’ye müziği Füruzan Şimşek’e ait türkünün düzenlemesi de Ekan Oğur’a ait. Kalan Müzik etiketiyle yayınlanan türkü, dinleyici listelerinde ilk sıralarda yer alıyor.

https://www.youtube.com/watch?v=MJ-CxoU5Jds

3 ŞARKI 4 DİL

Yeni albümlerden biri de Burcu Yeşilbeş ve Anadolu Quartet tarafından çıkarılan üç şarkılık “3 Şarkı 4 Dil” albümü. Sounderland etiketiyle çıkan albümde Burcu Yeşilbaş, “Gurme”, “Kuzum Stana” ve “Trabzondur Yolumuz” şarkılarını dört dilde seslendiriyor.

https://music.apple.com/us/album/3-%C5%9Fark%C4%B1-4-dil-feat-burcu-ye%C5%9Filba%C5%9F-single/1550570440

MERHEM

Melike Şahin’in ilk solo albümü “Merhem” dinleyici ile buluştu. Prodüktörlüğünü Melike Şahin’in kendi yaptığı albümde 10 şarkı yer alıyor. Diva Bebe Records ve Gülbaba Records’un ortaklaşa yapımı olan albümde sözlerini Mabel Matiz ve Melike Şahin’in birlikte yazdığı “Nasır” şimdiden çok dinlenenler arasına girdi.

https://music.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_mM8X2KKbXB_87QWvAIIFbYowGRPr5KcjQ

KALBİMDEN TENİME

Can Ozan, pandemide stüdyo çalışmalarına başladığı albümünün “Kalbimden Tenime” adlı ilk single’ını müzik severlerin beğenisine sundu. Sözü ve müziği Can Ozan, aranje ve mix’i Mert Kasap imzası taşıyan klibin yönetmenliğini ise Can Özen üstlendi.

https://www.youtube.com/watch?v=Gk-dvXm9-dc

ALEM

Temelleri 2016’da Ankara’da atılan Aptuğ Çavuş ve Salih Gaferoğlu’ndan oluşan Ikaru’nun üçüncü teklisi "Alem" yayınlandı. Gülbaba Records yapımı olan “Alem” grubun ilk sözlü parçası olma özelliğini taşıyor.

https://www.youtube.com/watch?v=apBRlzV5pSk

DÜNYA

Rap müziğin genç sanatçılarından Hazel, yeni şarkısı “Dünya”yı Universal Müzik Türkiye etiketiyle yayımladı. Sözlerini Hazel’ın yazdığı, prodüktörlüğünü Petrichord’un yaptığı şarkının klibi de Cenan Çelik yönetmenliğinde çekildi.

https://www.youtube.com/watch?v=lisSCcHN8I0

BELLİ OLMAZ

Söz yazarı, besteci ve aranjör Cihan Mürtezaoğlu’nun yeni EP çalışması "Belli Olmaz" 12 Mart’ta dinleyici ile buluştu. Dokuz Sekiz Müzik yapımı olan albümdeki tüm şarkıların söz ve müziği Cihan Mürtezaoğlu’na ait. Mürtezaoğlu, albüme adını veren şarkılardan “Belli Olmaz”a hikâyesini kendisinin kurguladığı bir klip çekmişti.

Cihan Mürtezaoğlu,geçtiğimiz yaz gazetemize verdiği röportajda “Birisine bir şey anlatırken onu kafa göz yararak söylemekten ziyade bir tür eşlikçilik gibi, ama söylenmesi gereken şeyi de söylemiş olmayı önemseyen biriyim. O müziğe sirayet ediyor olabilir” demişti. Sanatçının son albümündeki şarkılar, sözleri ve müziğiyle dinleyene hem eşlik ediyor, hem de bir anlamda ayna tutuyor.

https://music.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_krs0Q4PyMcv88c5UsUlXiSOB25ed32OZs