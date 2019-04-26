Yengeç’te masal yazarlığı atölyesi

Çocuk edebiyatıyla ilgilenenler ve bu alanda kitap yazmak isteyenler için düzenlenen yazı atölyesi Kadıköy Yengeç Sanatevi’nde başlıyor

Karakter yaratma, olay örgüsü, düş gücü, serüven öğeleriyle birlikte hikâyenin gelişimi, anlatım biçimleri ve diğer teknik konuların çalışılacağı atölyede, katılımcılar, çocuklar için yazılan yapıtların özelliklerini de öğrenecekler ve kendi çocuk öyküsü ya da romanlarını, masallarını bu bilgilerin ışığı altında yazacaklar. Atölye bitiminde yayınevleri ile iletişim ve dosya sunumu üzerine bilgiler verilecek ve yazılanlara kitap olarak yayınlanması için yol gösterilecek.

Atölye perşembe günleri saat 14.00-16.00 arasında Bahariye Caddesi’ndeki Yengeç Sanatevi’nde. İletişim: 0216 3380866



