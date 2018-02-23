Yener Çakmak söyleşiyle anılacak

Geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan Kadıköylü çizer Yener Çakmak, anısına açılan sergi devam ederken bir de söyleşiyle anılacak.

Dostları, usta çizeri anlatıyor. Naifliği ve güler yüzlülüğü ile bilinen; karikatür dışında gazetelerin mutfağı, mizah dergileri, tiyatro, sinema, kült filmler, foto roman, çizgi roman dünyası, fotoğraf gibi çok sayıda uğraşı bulunan; tanıyanların kendisini çok sevdiği, geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan Kadıköylü çizer Yener Çakmak'ı, arkadaşları ve yine Kadıköylü olan Muhittin Köroğlu ile Raşit Yakalı’dan dinliyoruz.

Aramızdan ayrılışını, “Yener galiba yalnızca kendisine ayrılan süreyi yenemedi” sözüyle özetleyen arkadaşlarının katılımıyla, usta çizerin sanat hayatını, eserlerini, anılarını bizlerle paylaşacakları bu sohbete davetlisiniz.

Söyleşi 24 Şubat Cumartesi 15.00’te Karikatür Evi’nde.