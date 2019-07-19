Yemek ve Kültür’de yaz esintisi

Ünü Kadıköy’den dünyaya yayılan Çiya’nın çıkardığı Yemek ve Kültür dergisinin yaz sayısı yine keyifli bir okumalık sunuyor

Yemek ve Kültür dergisinin 56. yaz sayısında Enis Batur, sofranın mizahına kimlerin girdiğini Şaner Şahin’in Sofra Mizahı adlı kitabına atıfta bulunarak anlatırken Türk mutfak kültürünün serinletici, rahatlatıcı içeceklerinden biri olan limonatayı tarihsel süreci içinde Özge Samancı kaleme aldı. 16. yüzyılda İstanbul halkı neyle besleniyordu, gıdalar nereden tedarik ediliyordu, temel besinler neydi? Frédéric Hitzel’in yazısı tüm bu soruları yanıtlıyor.



“Bir milletin karakterini ve kimliğini yemek kültüründen daha iyi ne ifade edebilir!” diyen Stephen Mitchell, Antik Anadolu’nun yemek kültürünün izini sürerken Nicola Perullo, neredeyse felsefenin tarihi kadar eski, gıda ve felsefe arasındaki çetrefil, uyumlu/uyumsuz ilişkiye göz atıyor.



Musa Dağdeviren her zamanki gibi unutulmaya yüz tutmuş yemekleri gün ışığına çıkarırken Tülay Artan, Marianna Yerasimos’un İstanbullu Rum Bir Ailenin Mutfak Serüveni adlı kitabını tatların ve anıların eşliğinde tanıtıyor.



Sinasoslu mülteci Serafim Rizos’un yazısı İstanbul Balık Pazarı’ndaki Sinasoslu havyarcılar ve Kapadokya’daki balık kültürüyle buluşmanızı sağlarken İlkay Kanık, “Gastro endişe” başlıklı yazısında, “İnsanların neyi yemeyi tercih ettikleri veya tercih etmedikleri onların kim olduğunu tanımlamaktadır” saptamasını yapıyor.



Çiğ ya da pişmiş, Bizans’ta yemek pişirme ve sunu yöntemlerine dair bilgileri Ilias Anagnostakis sunarken, Pelin Özer, bir dönem “Neşeli Günler” filmiyle özdeşleşen Asri Turşucusu’na uzanıyor ve üçüncü kuşak temsilcisi Kaan Baran Güreler ile ilgiyle okuyacağınız bir söyleşi gerçekleştiriyor.



Yemek ve Kültür dergisi yaz sayısıyla, her zaman olduğu gibi birbirinden ilginç konu başlıklarıyla okurlarıyla buluşmaya devam ediyor…