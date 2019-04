Yemek ve Kültür’de bahar

Yemek ve Kültür dergisinin bahar sayısı birbirinden ilginç konu başlıklarıyla okurlarını bekliyor



Enis Batur “yemek zamanı”nın dünü, bugünü, geleceği ekseninde değişen değerler, hayatımızı kuşatan yeni teknolojilere inat yaygınlaşan “Yavaş Yemek” hareketinin izinde yakın gelecekte ne yiyeceğimize bakıyor. Hilmi Yavuz ise şarap Tanrısı Dionysos’un rehberliğinde şarap ve şiir arasındaki vazgeçilmez ilişkinin peşine düşüyor. George R.R. Martin’in kitabından uyarlanan, son zamanların en çok ilgi gören televizyon dizilerinden, “Taht Oyunları”ndan yola çıkarak mantarların koku duyumuza gönderdikleri sinyallere nasıl ulaşacağınızı merak ederseniz Vedat Ozan’ın yazısını okumanız şart!

Amerikalı Kızılderililerin ekin floramıza ne denli büyük katlıları olduğunu P. Marchenay, J. Barrau ve L. Bérard’ın yazılarında okuyacaksınız. Kanuni Sultan Süleyman’ın sofrasına dair yeni bilgiler ise Kaan Doğan’ın yazısında. Sırrı kutsalında saklı olan laleyle ilgili Musa Dağdeviren’in yazısında laleyle yapılan yemeklere dair epey bilgi edinebilirsiniz. Unutulmuş halk yemeklerinden yedi tarif kısmında da laleyle yapılan bir yemek ve şerbete yer veriliyor derginin sayfalarında.

Tanıl Bora’nın Murat Sevinç’in Hey Garson! adlı kitabıyla ilgili yazısı garsonluk dünyasına, lokanta hayatına, zorluklarına dair önemli saptamalar içeriyor. Bu sayıda Raife Polat, Severler Lokantası’nın sahipleri Basri Sever ve oğlu Kurtuluş Sever ile görüşürken Pelin Özer Ayaspaşa Rus Lokantası’nın sahipleri Cemal Ok ve oğlu Serkan Ok ile söyleşti. Her iki sohbet de okurları İstanbul’un eski, unutulmaz günlerine götürüyor.