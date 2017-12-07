Yelken, Fenerbahçe sahiline döndü!

Geçmiş günlerin ünlü “hafif müzik” sanatçısı Atilla Yelken, 80’lerde sahne aldığı Fenerbahçe semtinde yıllar sonra tekrar seyircisiyle buluşuyor.

Yarım asrı aşkın süreyi müzik yaparak geçiren, 80’li yıllarda ‘Gözler Kalbin Aynasıdır’ şarkısıyla ünlenen Yelken, 1981 yılının yazında Fenerbahçe’nin tarihi eski köşkü olan Baküs’te (şimdiki ünlü pastane zinciri) sahne alıyordu. Haftanın yedi günü yaz akşamlarında restoranın bahçesinde, kışları da köşkün nostaljik atmosferli salonunda, Kadıköylüleri eğlendiriyordu.

Telefonla istek!

Yelken, hatta dönemin popüler yayın organı Hey Dergisi’ne verdiği bir röportajda, tüm müzik aletlerini Baküs’ün bahçesinde dizip, ‘İşte Mercedesim, işte villam’ diye kinaye yapmıştı. O senelerden mutlulukla bahseden Yelken, ‘’Her programa çok yoğun ilgi oluyordu. İçeride yer bulamayıp dışarıda saatlerce masa boşalmasını bekleyen konuklar olurdu. Mısırcısı, helvacısı, baloncusu, dondurmacısıyla Fenerbahçe sahili… Herşey güzel bir panayır gibiydi. Şimdiki kadar yoğun trafik ve gürültünün olmadığı o yıllarda, şarkılarım Moda Burnu’ndan bile duyulurdu. Hatta telefonla istek yaparlardı!’’ diyor.

Yeniden aynı semtte

Fenerbahçe’nin kendisine uğurlu geldiğini söyleyen Kadıköylü sanatçı Atilla Yelken, şimdilerde yeniden aynı semtte sahne almanın heyecan ve coşkusunu yaşıyor. Yelken, her cumartesi günü Kadıköy Belediyesi Sosyal Tesisi olan Fenerbahçe Khalkedon’da sahne alıyor. Yıllarca Tarabya’da sahne alan solist Betül’le birlikte 40 yıl öncesinin 45’liklerini, 40 yıl sonra yeniden dinleyiciye sunuyorlar.

Yelken ayrıca Türkiye’nin ilk ve tek Nostaljik Pop Orkestrası ve Korosu ile Kadıköy’deki kültür merkezlerindeki dinletileri, 3 yıldır verdiği ücretsiz halk konserleriyle, efsane 45’likleri yaşatmaya devam ediyor.