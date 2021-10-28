Yeldeğirmeni Sanat’ta güz konserleri

Kadıköy Belediyesi Yeldeğirmeni Sanat kasım ayı programında, klasik müzik ve cazın yıldız isimlerinden yeni keşiflere birçok topluluğu ağırlıyor

Yeldeğirmeni Sanat kasım ayı Çarşamba Klasikleri Serisi’nin ilk konserinde viyola ve piyano repertuarının en gözde eserleriyle açılışını yapacak. Konser seyirciye çocuk dahi Felix Mendelssohn’u, Rus romantiklerinden Mikhail Glinka’yı ve Frank Bridge'in viyola ve piyano için iki parçasını dinleme fırsatı verecek. 17 Kasım Çarşamba solo kontrbas performansı ile Onur Özkaya, Fazıl Say’ın Gece Gezintisi adlı kontrbas sonatının Türkiye’de ilk seslendirilişini gerçekleştirecek. 24 Kasım Çarşamba ise ViolinCello ikilisi, Bach, Vivaldi ve Paganini gibi klasik bestecilerin eserlerinden temaları da kullandıkları sıra dışı ve yepyeni düzenlemelerini seslendirecek.

CAZIN ÜNLÜ İSİMLERİ GELİYOR

Yeldeğirmeni Sanat’ta 5 Kasım Cuma günü Caz Yeli esintisinin ilk konuğu neyzen Burcu Karadağ, sahneyi birlikte paylaştığı caz piyanisti Kaan Bıyıkoğlu ile caz severlere benzersiz bir müzik akşamı yaşatacak. 12 Kasım Cuma gitarist ve besteci Mert Pekduraner, 19 Kasım Cuma ise vokalde Ayşe Gencer’in yer aldığı trio, usta trompetçi İmer Demirer ve piyanoda Can Çankaya ile sahne alacak. 26 Kasım Cuma Caz Yeli’nin ay sonu konserinde, Türkiye'de caz müziğin öncü isimlerinden olan gitar sanatçısı Önder Focan bu kez son dönemlerde birlikte çaldıkları yeni neslin en beğenilen caz müzisyenlerinden basçı Enver Muhamedi ve davulcu Burak Cihangirli ile birlikte caz severlerle buluşacak.

İSTANBUL OPERA TOPLULUĞU’NDAN İLK KONSER

Sevilen aryalar ve operaların konser versiyonlarından bölümler seslendirecek olan İstanbul Opera Topluluğu 6 Kasım’da seyirciyi keyifli bir opera gecesine davet ediyor.

13 Kasım Cumartesi Ulucan Trio, Franz Schubert’in içe dönük tutkulu dünyasını yansıtan, op. 100 Mi-Bemol Majör Piyanolu Trio’su ile dinleyici karşısına çıkıyor. 20 Kasım Cumartesi Yeldeğirmeni Sanat ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği işbirliğinde gerçekleştirilecek olan konserde ise, tenor Aykut Yılmaz ve Polymnia Korosu yer alacak. Kasım ayının son Cumartesi Konseri’nde Akdeniz Trio, Belçikalı flüt sanatçısı Berten D’Hollander’in, Türk müziğine olan ilgilisi ile bir araya gelerek kayıtlarını gerçekleştirdikleri “Musical Turkish Delight” albümünün yurt dışında piyasaya çıkması öncesi ilk konserini gerçekleştirecek.

AŞI KARTI VEYA PCR TESTİ ŞART!

Güvenli bir konser deneyimi için girişte HES uygulaması üzerinden aşı kartı gösterilmesi veya azami 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu bulunuyor.

Yeldeğirmeni Sanat’ta konserler saat 20.00’de başlayacak ve biletler Kadıköy Belediyesi’nin mobil bilet satış sayfası https://bilet.kadikoy.bel.tr/ ve Yeldeğirmeni Sanat gişesinden alınabilecek.

YELDEĞİRMENİ SANAT KASIM AYI PROGRAMI

Çarşamba Klasikleri

03 Kasım Çarşamba Yeldeğirmeni Güz Resitali

17 Kasım Çarşamba Solo Kontrbas ve Bir Premiyer

24 Kasım Çarşamba ViolinCello Duo

Caz Yeli

05 Kasım Cuma Ney’in Cazı

12 Kasım Cuma Mert Pekduraner

19 Kasım Cuma Ayşe Gencer Trio

26 Kasım Cuma Önder Focan Trio

Cumartesi Konserleri

06 Kasım Cumartesi İstanbul Opera Topluluğu

13 Kasım Cumartesi Ulucan Trio

20 Kasım Cumartesi Aykut Yılmaz ve Polymnia Korosu

27 Kasım Cumartesi Akdeniz Trio