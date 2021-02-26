Yeldeğirmeni Sanat’ta Barok Şöleni 

Kadıköy Belediyesi Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nde 3 Mart akşamı Barok Şöleni var!

Yeldeğirmeni Sanat “Çarşamba Klasikleri”nde 3 Mart akşamı Duo Lamente ile çok özel bir Barok Şöleni’ne yer veriyor. Türkiye’nin ilk yetişmiş kontrtenor sanatçısı Kaan Buldular ve dönem müziği çalışmalarına lavtalar içinde en geniş ses aralığına sahip olan archlute ile devam eden klasik gitar sanatçısı Hande Cangökçe’nin kurduğu Duo Lamente, repertuvarında ağırlıklı olarak Fransız ve İtalyan Barok yapıtlara yer veriyor. Barok dönemde bestelenmiş Osmanlı Saray Müziği örneklerinin de seslendirildiği eserlerin kontrtenor ve archlute için düzenlemeleri de Kaan Buldular ve Hande Cangökçe’ye ait.

Can Okan

10 Mart’taki “Çarşamba Klasikleri”nde ise piyanist ve orkestra şefi Can Okan, içinden geçtiğimiz zorlu salgın döneminde özel bir programa yer veriyor. Sanatçı, müziğin iyileştirici etkisini kanıtlarcasına önemli yapıtlar üreten J. S. Bach’ın başyapıtlarından biri olan “İyi Düzenlenmiş Klavye”’nin 2. kitabından bir seçki seslendirecek. Keman ve çello ikilisi ViolinCello Duo ile vurmalı çalgılarda konuk sanatçı Riccardo Marenghi, 17 Mart Yeldeğirmeni Sanat konserlerinde yerli ve yabancı pop, rock ve film müziklerinin yanı sıra Bach, Vivaldi ve Paganini gibi klasik bestecilerin sıra dışı düzenlemelerini seslendirecek.

İsviçre basınında İngiliz şef Howard Griffiths’in “Genç yaşına karşın, enstrümanında ustalık düzeyine erişmiş ve şaşırtıcı yorum gücüne sahip bir müzisyen” şeklinde ifade ettiği Cem Babacan’ın piyano resitali 24 Mart’ta Yeldeğirmeni Sanat’ta.

Selen Gülün

Yeldeğirmeni Sanat “Caz Akşamları”nda 12 Mart’ta saksafon sanatçısı Barış Ertürk’ün triosu BAM sahne alacak. 19 Mart Cuma akşamı ise piyanist, besteci ve şarkıcı Selen Gülün’ün, 2015’ten bu yana Japonya yoğunluklu uluslararası platformlarda değişik müzisyenlerle gerçekleştirmekte olduğu duo konserlerin bir yansıması Yeldeğirmeni Sanat sahnesinde olacak.

Pandemi süresince alınan sosyal mesafe ve özenli sağlık tedbirleri çerçevesinde konserlerin başlama saati 18.00 olacak. 20-40 TL olan biletler https://bilet.kadikoy.bel.tr/ adresinden ve konser günü Yeldeğirmeni Sanat gişesinden satın alınabilir.

Gişe tel: 0216 337 00 58

Çarşamba Klasikleri

3 Mart / Duo Lamente ile Barok Şöleni

10 Mart / Can Okan ile Bach Akşamı

17 Mart / Vıolıncello Duo

24 Mart / Cem Babacan Piyano Resitali

31 Mart / Dünya Halk Şarkıları

Caz Akşamları (Cuma)

5 Mart / Can Tutuğ; Bir Başına

12 Mart / BAM

19 Mart / Selen Gülün ‘Duo’ Feat. Apostolos Sideris

26 Mart / Şenay Ocak Trio