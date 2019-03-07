Yeldeğirmeni sanatçılarından ikinci sergi

Yeldeğirmeni’nde üretim yapan sanatçıların eserlerinden oluşan “Yeldeğirmeni’nden Kent Öyküleri II” sergisi CKM’de sanatseverleri bekliyor

Tarihi doku ve belleğiyle Kadıköy’ün en önemli semtlerinden biri olan Yeldeğirmeni’nde üretim yapan sanatçıların eserleri, “Yeldeğirmeni’nden Kent Öyküleri II” adlı sergide izleyiciyle buluşuyor.

Bu yıl ikinci kez düzenlenen sergide, Yeldeğirmeni’nde atölyesi olan ve üreten, farklı disiplinlere sahip 14 sanatçının eserleri, Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi (CKM) Sanat Galerisi’nde 7 Mart – 3 Nisan tarihleri arasında sergilenecek. CKM Sanat Galerisi’nden Ayşe Eren Dündar ve Semra Tosun’un organizasyonunu yaptığı sergide farklı disiplinlerden gelen 14 sanatçının resim, heykel, seramik, fotoğraf olmak üzere yaklaşık 50’den fazla eseri beğeniye sunulacak. Sergide Bilal Hakan Karakaya, Gözde Can Köroğlu, Şener Yılmaz Aslan, Tarık Ceddi, Günay Demir, Onur Kaçmaz, Ebru Zarakolu, Kaan Fıçıcı, Yiğit Altıparmakoğulları, Gül Yıldız, Levent Aygül, Ahu Akgün, Dilara Bozdağ, Zuhal Aktan’ın eserleri yer alıyor.

YELDEĞİRMENİ SANATÇI CEVHERİ

Sergi düzenleyicileri Dündar ve Tosun, “Bu sergiyi yapma amacımız Yeldeğirmeni’nde 200’den fazla sanatçı atölyesinin bulunması… Oradaki bu oluşum Kadıköy için önemli ve biz de bunu göz önüne çıkarmak istedik. İlk sergide 16 sanatçı ile çalışmıştık ve daha da ziyaret edemediğimiz çok sanatçı kalmıştı. O nedenle bir devam sergisi yapmaya karar verdik. Şimdi de yenilikçi, farklı malzemelerle çalışan 14 genç sanatçıyı ağırlıyoruz” diyor.

Serginin birincisiyle ikincisi arasında sanatçılar dışında fark olmadığını, çıkış noktasının yine Yeldeğirmeni’nde aktif çalışan, üreten sanatçılar olduğunu belirten Dündar ve Tosun, şunları söylüyor: “Bu sergi bir devam sergisi niteliğinde. Hemen her disiplinden çalışan sanatçıları biraraya getirmek istedik. Sanatçıları işlerini inceleyerek ve atölyelerini ziyaret ederek belirledik. Serginin ve işlerin genel konsepti kent, kent belleği ve insan. Hemen hepimizi ilgilendiren, kenti ve insanı baz alan geniş bir konu oluşturduk. Bu sergi serisi bu sergi ile son buluyor. Bu konu çerçevesinde devam etmeyeceğiz. Ama tabi ki başka konseptlerde gene Yeldeğirmeni’nde aktif çalışan sanatçılarla farklı projeler yapmak istiyoruz.”

Ayşe Eren Dündar ve Semra Tosun, Kadıköylüler başta olmak üzere tüm sanatseverleri, 'Yeldeğirmeni semtindeki sanat oluşumunu öğrenmek, oradaki atölyelerde genç sanatçıların nasıl işler ürettiklerini görmek, tanımak için’ bu sergiyi ziyaret etmeye davet ediyor.

“Yeldeğirmeni’nden Kent Öyküleri” serisinin ilk sergisi, yine CKM’de geçen Ocak ayında açılmıştı. 16 sanatçının yer aldığı ortak karma sergide, heykel, resim, fotoğraf ve video-art türünde 143 eser sergilenmişti.