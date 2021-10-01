Yeldeğirmeni Sanat kaldığı yerden devam ediyor

Kadıköy Belediyesi Yeldeğirmeni Sanat’ın ekim ayı programı belli oldu. Programda Euplayy Uluslararası Piyano Yarışması’nın konserleri de var

Kadıköy Belediyesi Yeldeğirmeni Sanat bir birinden renkli sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapıyor. 1-11 Ekim günleri arasında 212 Photography İstanbul Festivali’ne ev sahipliği yapacak merkez, Martha Argerich, Pietro De Maria, Nelson Goerner, Benedetto Lupo gibi dünyanın önde gelen sanatçılarının himayesinde çevrimiçi olarak düzenlenen Euplayy Uluslararası Piyano Yarışması’nın konserlerinin de mekânı olacak. Yarışmanın jüri üyeleri 20 Ekim Çarşamba, genç piyanistler ise 21 Ekim Perşembe saat 18.00’de piyano konseri verecek.

YELDEĞİRMENİ’NDE “CAZ YELİ”

Yeldeğirmeni Sanat’ta 22 Ekim Cuma akşamı sezonun ilk ‘Caz Yeli’ serisinde, konserlerinde teatral öğeler ve şaşırtıcı ses doğaçlamalarına yer veren caz sanatçısı Çağıl Kaya dinleyici ile buluşacak. Cumartesi Konserleri’nde flüt sanatçısı Nihan Atalay ve piyanist Beril Özyazıcı’nın birlikte kurdukları İpek Yolu Duo 23 Ekim’de sahne alacak. 27 Ekim Çarşamba Klasikleri’nde ise Duo Morpheus ile viyola sanatçısı Göknil Özkök Sezener ve piyanoda Elif Gökçe Tugrul bir resital gerçekleştirecek. Kadıköy Belediyesi Yeldeğirmeni Sanat Sahnesi 2021 - 2022 sezonu boyunca her ayın son cumartesi akşamı İstanbul Filarmoni Konserleri başlığı altında konserlere yer verecek. 30 Ekim’de gerçekleşecek serinin ilk konserinde genç yıldız piyanistlerden Kandemir Basmacıoğlu ve Türkiye’nin son dönemdeki en uzun soluklu oda müziği topluluklarından olan Nemeth Quartet yer alacak.

Konserler saat 20.00’de başlayacak ve biletler Kadıköy Belediyesi’nin mobil bilet satış sayfası https://bilet.kadikoy.bel.tr/ ve Yeldeğirmeni Sanat gişelerinden alınabilecek. Devam etmekte olan pandemi kuralları kapsamında, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenen etkinliklere katılım sınırlı sayıda olacak.

EKİM AYI PROGRAMI

212 Photography İstanbul Festivali

1-11 Ekim 2021

Ziyaret saatleri: 10.30-20.00

Euplayy Uluslararası Piyano Yarışması Konserleri

20 Ekim Çarşamba Doğunun ve Batının Hazineleri 20.00

21 Ekim Perşembe Euplayy Genç Piyanistler Konseri 18.00

Caz Yeli

22 Ekim Cuma Çağıl Kaya 20.00

Cumartesi Konserleri

23 Ekim Cumartesi İpek Yolu Duo 20.00

30 Ekim Cumartesi Kandemir Basmacıoğlu ve Nemeth Quartet 20.00

Çarşamba Klasikleri

27 Ekim Çarşamba Duo Morpheus 20.00