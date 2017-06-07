Haftalık Bağımsız Gazete 08 Haziran 2017
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Yazarlar, Kitap Günleri'ni anlatıyor-3

Büyük bir ilgiyle devam eden 9. Kadıköy Kitap Günleri'nde, yazarlara mikrofon uzatmaya devam ediyoruz

GazeteKadıköy

Kadıköy Belediyesi'nin tarihi Haydarpaşa Garı'nda düzenlediği 9. Kadıköy Kitap Günleri, 5. gününde tüm heyecanıyla devam ediyor. On binlerce okurun ziyaret ettiği Kitap Günleri'ne yazarların ilgisi de büyük. Biz de Gazete Kadıköy olarak Kitap Fuarı'nın nabzını, yazarlara mikrofon uzatarak tutmaya devam ediyoruz. 

Videomuzun üçüncü bölümünde Birol Tezcan, Can Ersal, Adnan Özyalçıner, Sevinç Koçak, Orhan Bahtiyar, Sibel Öz, Burcu Karakaş, Taner Timur, Firuze Engin ve Prof. İbrahim Kaboğlu Kitap Fuarı'na dair duygu ve düşüncelerini  anlatıyor.

Etiketler; #kitap günleri #haydarpaşa gar #Kadıköy Belediyesi #yazarlar
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