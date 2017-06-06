Yazarlar Kitap Günleri'ni anlatıyor-2

Büyük bir ilgiyle devam eden 9. Kadıköy Kitap Günleri'nde, yazarlara mikrofon uzatmaya devam ediyoruz

Kadıköy Belediyesi'nin tarihi Haydarpaşa Garı'nda düzenlediği 9. Kadıköy Kitap Günleri, tüm heyecanıyla devam ediyor. On binlerce okurun ziyaret ettiği Kitap Günleri'ne yazarların ilgisi de büyük. Biz de Gazete Kadıköy olarak Kitap Fuarı'nın nabzını, yazarlara mikrofon uzatarak tutmaya devam ediyoruz.

Videomuzun ikinci bölümünde Can Yılmaz, Zafer Algöz, Özlem Yarkın, Aydın İleri, Mıgırdiç Margosyan, Ercan Kesal, Enis Rıza, Yekta Kopan ve Nevzat Evrim Önal, Kitap Fuarı'na dair duygu ve düşüncelerini anlatıyor.