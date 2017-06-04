Yazarlar Kadıköy Kitap Günleri'ni anlatıyor

Kadıköy Belediyesi'nin düzenlediği 9. Kadıköy Kitap Günleri'ne katılan yazarlar, duygularını Gazete Kadıköy'e anlattı

Tarihi Haydarpaşa Garı'nda düzenlenen 9. Kadıköy Kitap Günleri'ne okurlar kadar yazarların da ilgisi yoğun. Kitap Günleri'nin ilk gününde pek çok yazar, tarihi garın atmosferinde kitaplarını imzaladı, okurlarıyla söyleşiler düzenledi. Biz de yazarlara mikrofon uzattık, Kitap Günleri'ne dair düşüncelerini aldık. Ali Lidar, Ayşe Kulin, Atilla Birkiye, Elif Çongur, Erhan Candan, İhsan Eliaçık, Hasan Kıyafet, İrfan Değirmenci ve Onur Konuğu Füruzan, videomuzda anlatıyor.