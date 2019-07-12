Yazar Mehmet Seyda anılıyor

Kadıköylü roman ve öykü yazarı Mehmet Seyda, 33.ölüm yıldönümünde anılacak

Kadıköylü roman ve öykü yazarı Mehmet Seyda, 33.ölüm yıldönümünde bir etkinlikle anılıyor. 13 Temmuz Cumartesi saat 16.00’da Göztepe Sahrayıcedit Mezarlığı’nda, ailesi ve Cemal Süreya Kültür Sanat Derneği üyelerinin katılımıyla yapılacak anmaya tüm sevenleri davetli.

Cemal Süreya’nın da bacanağı olan Mehmet Seyda 1919’da İstanbul’da doğdu. İstanbul Pertevniyal Lisesi’ni bitirdi. Önceleri memur olarak çalıştı (1937-46). Daha sonra Basın ilan Kurumu’nda göreve başladı.

İlk hikâye ürünleri Ses, Tan, Yeni Adam, Yedigün, Yeni Edebiyat dergilerinde yer aldı. Ne Ekersen adlı romanı Yunus Nadi Armağanlarında dereceye girdi. Bundan sonra Yelken, Yeditepe, Dost, Yeni Dergi, Yeni Ufuklar, Varlık, Türk Dili dergilerinde yazıları çıktı.

Bazı eserlerinde kömür bölgesi olan Zonguldak ve çevresini işledi. Kimi eserlerinde ise kahramanların derin ruhsal çözümlemelerine yer verdi.

Bir Gün Büyüyeceksin ile Doğan Kardeş Çocuk Romanı Armağanı’nı, Yanartaş ile TRT 1970 Başarı Ödülü’nü, İhtiyar Gençlik ile May Edebiyat Ödülü’nü, İçe Dönük ve Atak ile Türk Dil Kurumu 1974 Ödülü’nü kazandı. 13 Temmuz 1986’da yaşama veda etti.