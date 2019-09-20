Haftalık Bağımsız Gazete 20 Eylül 2019
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Yazar dayanışma derneği ilk adımını attı

Yazar dayanışma derneği ilk adımını attı
Gazete Kadıköy

Türkiye Yazarlar Sendikası Üyeleriyle Dayanışma Derneği, (TYS DAYDER) yazarların toplumsal yaşamlarında ve yazı dünyalarında doğabilecek sorunların çözümünde yazarların yanında olmak ve onların kişisel haklarına ilişkin sorunlarını çözebilmek için yola çıktı.

Kuruluşu geçtiğimiz günlerde tamamlanan dernek yazarların toplumsal, ekonomik, sosyal haklarını geliştirme, hukuksal talepleriyle ilgili çalışmalar yapma amacını taşıyor.  Mustafa Köz başkanlığında Adnan Özyalçıner, Tahir Şilkan, Kamil Tekin Sürek, Tülay Ferah, Âba Müslim Çelik, Suna Aras, Nalan Çelik ve Ertan Mısırlı’dan oluşan geçici dernek yönetimi, bu amaçlar doğrultusunda kültürel, sosyal ve ekonomik çalışmalara başladı. 

Geçici yönetim kurulu, kasım ayında yapacağı  genel kuruluyla ilk yönetim organlarını seçecek ve çalışmalarını sürdürecek. 

Etiketler; #tys #türkiye yazarlar sendikası
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