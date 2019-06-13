Yaz tatilinde yaz atölyeleri

Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi yaz tatilinde çocukların eğlence ve kültür merkezi olmaya devam edecek. Merkezde Haziran ayında birbirinden güzel atölyeler var

Kadıköy Belediyesi'nin çocuklara özel yeniden düzenlediği Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi yaz tatilinde de çocukların mekanı olmaya devam edecek. Çocuklar için tiyatrodan sinemaya, el sanatlarından atölyelere kadar bir birinden farklı etkinlikler düzenlenen Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi'nde Haziran ayı boyunca birçok farklı etkinlik var.

İlki 16 Haziran’da gerçekleşecek atölyeler şöyle:

Magnet Yapım Atölyesi (10-13 Yaş)

16 Haziran Pazar 12.00

Çocuklar için çeşitli şekillerde hazırlanmış olan kil hamurları, renklendirip magnete dönüştürülüyor.



Kitap Ayracı Atölyesi

22 Haziran Cumartesi, 11.00 (6-9 Yaş) ve 12.00 (10-13 Yaş)

Kitap ayracı atölyesinde çocuklar birbirinden güzel, ebru sanatından yapılmış desenlerden oluşan kitap ayraçları yapacak.



Akıl Oyunları Atölyesi (7-10 Yaş)

22 Haziran Cumartesi, 13.00

Akıl Oyunları Atölyesi ile çocuklar uzman eğitmen kadrosu moderatörlüğünde; hem yaşıtlarıyla doyasıya oyun oynayacak, hem de IQ arttırdığı bilimsel olarak kanıtlanmış yeni eğitim materyalleri ile tanışacak. Çocukların dikkatlerini geliştirecek, konsantrasyon sürelerini arttıracak, görsel algı gelişimini destekleyecek, problem çözme ve mantık yürütme becerilerine katkı sağlayacak, matematiksel düşünme bakış açısı kazandıracak eğlenceli bir atölye tatilin ikinci haftasında çocukları bekliyor.

Atölyelerle ilgili daha detaylı bilgi için; http://hkckm.kadikoy.bel.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Kadıköy Belediyesi Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi

Merdivenköy Mahallesi, Ressam Salih Ermez Cad. No: 46 / Kadıköy

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