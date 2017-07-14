Haftalık Bağımsız Gazete 14 Temmuz 2017
Alternatif Sesler
Asya Yakası’ndan hayat gibi şarkılar
Asya Yakası’ndan hayat gibi şarkılar
Şehrin Kadıkeyfi
Artık duvarlar
Artık duvarlar "RUHUMUZU AÇIYOR"
Kültür Sanat
Parklarda sinema keyfi
Parklarda sinema keyfi
Kente Kadıköy'den Bak
Tiyatro Oyunu Yarışmasına başvurular başladı
Tiyatro Oyunu Yarışmasına başvurular başladı

Yaz müzikle güzel

Yaz müzikle güzel
Gökçe UYGUN

Yaz demek, kentin yoğunluğu ve yorgunluğundan çıkıp, denize, doğaya karışma vakti demek. Sahildeki akşamlarda, ormanda kamp sırasında ya da bir yol macerasında yanına alınacak en hayati şeylerden biri ise kuşkusuz müzik.

Türkiye’de müzik enstrümanları sektörünün önemli firmalarından doremusic, tatilde sevdikleriyle birlikte küçük bir orkestra oluşturarak kendi müziğini yapmak isteyenler için enstrüman önerilerini paylaştı. Klasik gitar, ukulele, mızıka ve perküsyonlardan oluşan mini listedeki enstrümanların tümü seyahat koşullarına ve açık havada kullanıma uygun özellikler taşıyor. Ekonomik olmalarının yanı sıra, hiçbiri fazla bakım gerektirmiyor ve elektriğe ihtiyaç duymuyor. Böylece sahilde, kampta veya yolda geçen her an içinden geldiğince müzik yapmak mümkün oluyor. 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.