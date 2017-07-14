Yaz müzikle güzel

Yaz demek, kentin yoğunluğu ve yorgunluğundan çıkıp, denize, doğaya karışma vakti demek. Sahildeki akşamlarda, ormanda kamp sırasında ya da bir yol macerasında yanına alınacak en hayati şeylerden biri ise kuşkusuz müzik.

Türkiye’de müzik enstrümanları sektörünün önemli firmalarından doremusic, tatilde sevdikleriyle birlikte küçük bir orkestra oluşturarak kendi müziğini yapmak isteyenler için enstrüman önerilerini paylaştı. Klasik gitar, ukulele, mızıka ve perküsyonlardan oluşan mini listedeki enstrümanların tümü seyahat koşullarına ve açık havada kullanıma uygun özellikler taşıyor. Ekonomik olmalarının yanı sıra, hiçbiri fazla bakım gerektirmiyor ve elektriğe ihtiyaç duymuyor. Böylece sahilde, kampta veya yolda geçen her an içinden geldiğince müzik yapmak mümkün oluyor.