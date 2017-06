Yayınevleri mutlu ayrıldı

9.Haydarpaşa Kitap Günleri, 9 günlük maratonun ardından dün sona erdi. Toplam 2 milyon kitabın satıldığı Kitap Günleri’nin son gününde yayınevlerine düşüncelerini sorduk

Kadıköy Belediyesi’nin tarihi Haydarpaşa Garı’nda düzenlediği 9. Haydarpaşa Kitap Günleri, 11 Haziran Pazar günü itibariyle sonlandı. Yoğun ilginin gözlendiği fuara bu yıl 200’e yakın yayınevi katıldı. Biz de Gazete Kadıköy olarak etkinliğin son gününde yayınevlerine etkinliğin nasıl geçtiğini sorduk. Yayınevi yetkilileri yoğun ilginin satışlara da yansıdığını söylerken, etkinliğin sürekliliğinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

“HER ŞEYİYLE ÇOK GÜZEL”

Epsilon Yayınevi adına konuşan Nermin Güler de diğer yayınevi yetkilileri gibi satışlardan oldukça memnun. Güler, etkinlikle ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söylüyor: “Bir kere en başta bu etkinliğin Haydarpaşa Garı’nda olması her şeyden önemli. Her yerin alışveriş merkezi ve ticari alana dönüştürüldüğü bu günlerde çok anlamlı. Bunun için destekliyoruz. Buradayız ve hep burada olmaya devam edeceğiz. Ambiyans çok güzel. Gelen insanlar çok güzel. İlgi güzel. Her şeyiyle çok güzel. Satışlar anlamında da iyi. Diğer kitap fuarlarından farklı. Kadıköy’ün okur kitlesi her zaman farklı, her zaman güzel. Gelen herkes mutlaka bir şey almaya çalışıyor. Boş giden yok.”

“HER SENE TEKRARLANMALI”

Evrensel Basın Yayın yetkilisi Burhan Coşar, Kitap Günleri’nin tarihi Haydarpaşa Garı’nda gerçekleşmesinin ilgiyi arttırdığını söylerken şöyle devam etti: “Bizim için çok başarılı bir organizasyon oldu. Düzenlediğimiz söyleşi etkinliklerimiz de en az satışlar kadar iyi geçti. Bu etkinliğin tarihi bir dokunun içinde olması burayı diğer fuarlardan ayırıyor. Diğer fuarların stant ücretlerinin yüksek olmasına rağmen burada belediyenin hiçbir ücret istememesi bizim için kıymetli. Umarım uzun seneler boyunca devam eder.”

“BÜTÜN KİTAPEVLERİ BURAYI BEKLİYOR”

Yeryüzü Derneği ve Yeni İnsan Yayınevi adına konuşan Köksal Muç ise Haydarpaşa Kitap Günleri’nin her sene yayınevi ve edebiyat çevrelerince ilgiyle beklendiğini şu sözlerle anlattı: “Kadıköy Kitap Günleri Haydarpaşa’da ikinci yılında. Bu etkinlik kitap sektöründe, bu camiada iyi beklentilerle sene boyu beklenen bir etkinlik olmaya başladı. Bu Kadıköy’ün okur kitlesinden, Haydarpaşa’nın mekânından ve yayınevlerinin niteliğinden kaynaklanıyor. Burası bir merkez. İnsanların ayağının altında olduğu için kitap satışları ikiye katlanıyor. Şehrin dışında bir yer ile şehrin içindeki bir yerde yapılan fuarların satış oranları çok farklı oluyor. Benim gözlemim bütün yayınevleri burada oldukları için çok mutlu.”

KADIKÖYLÜ OKUR BİLİNÇLİ

İmge Kitapevi yetkilisi Mehmetcan Tabakçı ise Kadıköylü okur kitlesine dikkat çekti: “Fuarda hafta sonları çok iyiydi. Hafta içi yağmur dolayısıyla biraz durgun olsa da ilgi beklediğimizin çok üstündeydi. Kadıköy’ de gerçekleştiği için daha bilinçli bir profilin olduğunu söyleyebilirim. Bu, stantların arkasında duran bizleri çok mutlu ediyor.”

HAVA MUHALEFETİ ENGEL OLAMADINational Geographic, Marvel ve Disney Yayınları olarak ilk defa Petrakis markası altında Haydarpaşa Kitap Günleri’ne katılan Petrakis Dergisi yetkilisi Ercan Çolak ise şunları söyledi: “Genel olarak baktığımızda katılım inanılmaz. Ayrıca gelen müşteriler kitap almadan gitmiyor. Yağmur yağınca satışların düşeceğini düşünmüştük ama hava muhalefetine rağmen insanlar burayı terk etmediler. Bu çok etkileyici.”