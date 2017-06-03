Yayınevleri ilgiden memnun

Haydarpaşa kitap günlerine katılan yayınevleri, memnuniyetlerini ifade ederken, etkinliğe sahip çıkılması ve sürekliliğinin sağlanması gerektiğinin altını çiziyorlar

Kitap Günleri’ne bu yıl 200’e yakın yayınevi katıldı. Biz de Haydarpaşa Garı’nın tarihi peronlarında düzenlenen 9. Kadıköy Kitap Günleri’ne katılan yayınevleriyle konuştuk. Yayınevi yetkilileri Kitap Günleri’nin atmosferinden duydukları memnuniyeti ifade ederken, etkinliğe sahip çıkılması ve sürekliliğinin sağlanması gerektiğinin altını çizdiler.

“ETKİNLİKLER KADIKÖY’E TAŞINIYOR”

İthaki yayınları’nın sorumlusu Ali Celil Kitap Günleri’yle ilgili şunları söylüyor: “Bu etkinlik iki yönden güzel. Birincisi kamusal alanın kullanımı açısından önemli. Özel alanların tekrar dönüştürülmesi veya parayla bir şeyler yapılması bu tür organizasyonlar için çok basit bir yöntem. Tarihi ve şehrin hafızasında yer etmiş böyle bir yeri kullanmak,canlandırmaya çalışmak ise yaratıcı bir taktik. Geçen sene çok güzel geçmişti bu sene de öyle olmasını umuyoruz. Normalde sahilin diğer tarafına kimse geçmez ama bu etkinlik insanların buraya gelip bu alanı kendileri için kullanması gerçekten çok önemli.Başka etkinlikler de buraya taşınmaya başladı zaten.”

“EN KEYİF ALDIĞIM ETKİNLİK”

İş Bankası Kültür Yayınları sorumlusu Murat Öksüz ise etkinliğe sahip çıkılması gerektiğini şu sözlerle anlatıyor: “Geçen seneden daha organize olunmuş daha titiz davranılmış. Herkesin bu kadar yoğun katılımı da çok iyi. Fuar özel bir fuar.Daha bir benzeri yok.Benim şimdiye kadar katıldığım ve en keyif aldığım etkinlik.Biz konsept olarak tercih edilen bir yayın olduğumuz için logomuz üzerinden insanlar gelirler.Okuyucularımız bilinçli,bilerek gelirler.Okur kalitesi çok yüksektir. Fuara sahip çıkarsak hepimiz için iyi olacak.”

“PES ETMEDEN HER YIL YAPILMALI”

Mylos Yayın Grubu’ndan Hüseyin Çukur’da Haydarpaşa Kitap Günleri’ni en otantik fuar olarak tanımladı: “Geçen sene çok verimli ve iyi bir fuar geçirdik. Bu sene fuarın ilk günü ve açılalı bir saat oldu. Geçen seneden farklı yayınevi sayısının artmış olması. Geçen sene katılan kitle ile bu sene katılan kitle arasındaki farklı ilerleyen günlerde göreceğiz. Bilinçli gelen insan sayısı çok fazla. İlk defa burada gören insanlara da kitaplarımızı anlatıyoruz. Atmosfer ve okur kitlesi olarak İstanbul’daki en iyi ve otantik fuar diyebilirim. Bu fuarı gelenekselleştirip pes etmeden her yıl yapmak gerekiyor.”

“ANADOLU YAKASINDA İLGİ ÇOK”

İletişim Yayınevi’nden Merin Sever ise kitap günlerine ilk kez katıldıklarını söyleyerek devam etti: “Bizim için çok iyi olacağını düşünüyoruz. Çünkü bu yakada yapılan bu fuara ilgi çok.Buraya katılmak istememizin diğer bir sebebi ise yaptığımız indirimler. İnsanlar indirimli kitap yerlerini daha çok tercih ediyorlar ve ilgi artıyor. Burası açık ve güzel bir yer.”

"BİZİM İÇİN DE DEĞERLİ"

Tekin Yayınevi sorumlusu Melike Nur Özçatalkaya ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Böyle güzel bir etkinliğin böylesine özel bir yerde gerçekleşmesi okuyucular için olduğu kadar bizler için de değerli. Etkinliğin başlamasından itibaren saatler geçmesine rağmen ilgi çok güzel. Umarım böyle devam eder."