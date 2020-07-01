Yayıncılar online buluştu

Karantina uygulamaları nedeniyle ilk kez çevrimiçi düzenlenen 9. Türkiye Yayıncılık Kurultay’ında pandemi döneminde yayıncılığın geleceği ve dijital seçenekler, telif haklarındaki olası gelişmeler, kitap tedarik zincirinde yaşanabilecek değişimler konuşuldu

Türkiye Yayıncılar Birliği’nin iki yılda bir düzenlediği Türkiye Yayıncılık Kurultayı’nın dokuzuncusu, 25-26 Haziran 2020 tarihlerinde online olarak gerçekleştirildi. 2 gün boyunca süren 9. Türkiye Yayıncılık Kurultayı Online’da, 6 oturumda yurt dışından 12, Türkiye’den 46 olmak üzere toplam 58 konuşmacı yer aldı. Kurultayda, COVID-19 pandemisinin yarattığı sıra dışı bir dönemde yayıncılığın geleceği ve dijital seçenekler, telif haklarındaki olası gelişmeler, kitap tedarik zincirinde yaşanabilecek değişimlerin yanı sıra kitapta sabit fiyat sistemini oluşturmanın ve korumanın önemi ve Türkiye’de okuma kültürünün yeri konuşuldu.

İlk kez online olarak Zoom webinar ve YouTube üzerinden yapılan ve iki günde toplam 500 izleyiciye ulaşan kurultayın açılışında konuşan Kenan Kocatürk, yayıncılığın temeli olan telif haklarında yaşanan ihlallerin bu dönemde had safhaya vardığını ve yayıncıların telif haklarını özellikle bugünlerde savunmak zorunda olduğunu vurguladı. Kocatürk, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’yle güvence altına alınmış yayınlama ve ifade özgürlüğünü de savunmanın, yayıncıların en önemli görevleri arasında olduğuna dikkat çekti.

Açılış konuşmalarını video kayıtlarıyla gerçekleştiren Hugo Setzer ve Amin Maalouf da önemli mesajlar verdi. Hugo Setzer pandemi dönemindeki olağanüstü şartların, telif hukuku ve yayınlama özgürlüğü gibi, yayıncılık sektörünün hayati organlarını zedelemek için kullanılma çabasını kötü niyetli yaklaşımlar olarak değerlendirirken bu çabalara karşı tetikte olunması gerektiğini vurguladı. Amin Maalouf ise insanlığın aynı anda bir kazadan geçtiğini ancak bu kazanın insanlara umutsuzluk değil daha çok umut aşılaması gerektiğini söyledi.

9. Türkiye Yayıncılık Kurultayı Online kapsamında iki gün boyunca “Yayın Dünyasında Yeni Dönem”, “Yayıncılıkta Dijital Seçenekler”, “Telif Haklarında Olası Gelişmeler”, “Kitap Tedarik Zincirinde Yeni Dönem”, “Yazılı Kültürü Koruma Yasası İçin Yeni Bir Yol” ve “Okuma Kültürümüz ve Geleceğe Bakış” başlıklı altı oturum düzenlendi. Oturumlarda yayıncılar, eğitimciler, dijital yayıncılık uzmanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve yazarlar konuşmacı olarak yer alarak, yayıncılığın gündemi üzerine bilgi ve görüşlerini aktardılar.

“HERŞEYE RAĞMEN...”

İki gün süren kurultaya, Uluslararası Yayıncılar Birliği (IPA) Başkanı Hugo Setzer ve azar Amin Maalouf’un yanı sıra yurt dışından Uluslararası Bağımsız Yayıncılar Birliği Yürütme Kurulu Başkanı Laura Aufrère, Amerikan Yayıncılar Birliği Başkanı ve CEO’su Maria A. Pallante, Telif Hakları ve Hak Danışmanı Lynette Owen, Telif Hakları ve Toplu Hak Yönetimi Bağımsız Danışmanı ve IFRRO Eski CEO’su Olav Stokkmo, Uluslararası Yayıncılar Birliği (IPA) Başkan Yardımcısı Bodour Al Qasimi, yazar Alberto Manguel, yayıncı Richard Charkin, İtalyan Yayıncılar Birliği Başkanı Ricardo Franco Levi, OECD Eğitim ve Beceriler Başkanlığı Direktörü Andreas Schleicher, Alman Okuma Vakfı Stiftung Lesen CEO’su ve Avrupa Okuma ve Okuryazarlık Kuruluşları Ağı EURead Yönetim Kurulu Başkanı Jörg F. Maas da video kaydı konuşmalarıyla katıldılar.

9. Türkiye Yayıncılık Kurultayı Online’nın kapanış konuşmasını gerçekleştiren şair ve yazar Murathan Mungan ise, içinden geçilmekte olunan kriz karşısında sahip olunması gereken şeyin, gerçek bir “her şeye rağmencilik”, bir “iç güç” olması gerektiğini; herkesin iyi yaptığı işleri ödün vermeden daha da iyi yapmaya çalışması gerektiğini vurguladı.

Türkiye’den ve dünyadan uzman yayıncıları ve yayıncılık paydaşlarını internet üzerinden bir araya getirerek yayıncılık sektörünün geleceğine ışık tutmayı hedefleyen Kurultay programında yer alan oturumlar, sektörün geçirdiği bu olağanüstü dönemde ortak sorunları, ihtiyaçları ve eğilimleri üretken bir diyalog zemininde gündeme taşıdı.