Yayıncılar Kooperatifi'nin ilk temsilciliği Kadıköy'de açıldı

Yayıncılar Kooperatifi (YAYKOOP), yayıncılığın sorunlarına çözümler geliştirmek hedefiyle Türkiye genelinde açılacak temsilciliklerin ilkini Kadıköy’de açtı

Küçük ve orta ölçekli yayınevlerinin sorunlarının başında, ürettikleri kitapların yeterince sergilenememesi ve okura ulaştırılamaması geliyor. Bu yılın Nisan ayında kurulan Yayıncılar Kooperatifi, çeşitli olumsuz koşullar nedeniyle kan kaybeden kitapçılığı canlandırmak, sergileme alanı yaratmak ve okurların aradıkları kitaba kolayca ulaşmalarını sağlamak amacıyla ülke çapında bir temsilcilik ağı örmeye karar verdi. Bu karar gereği Türkiye’deki ilk temsilcilik ve kitabevi de Kadıköy’de açıldı.

Kadıköy Tellalzade Sokak’ta düzenlenen törene Prof. Dr. Emre Kongar, Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, Merdan Yanardağ, Pelin Batu, İsmail Saymaz, Meral Onat, Altay Öktem, İbrahim Karaca, Deniz Durukan ve Haluk Çetin gibi isimler katıldı. Bu isimlerin yanı sıra Yayıncılar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı İlbay Kahraman, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da etkinliğe katılanlar arasındaydı. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu katılamasalar da Yayıncılar Kooperatifi’nin ilk temsilciğini gönderdikleri çiçekle kutladılar.

Kitabevinde kooperatif katılımcısı yayınevlerine özel bir ağırlık verilmekle birlikte kooperatif dışındaki yayınevlerinin kitapları da sergilenecek. Her ay yazar ve sanatçılar konuk edilerek, imza günleri, söyleşiler, sergiler gerçekleştirilecek.

Kaboğlu’ndan Anayasa espirisi

Açılış töreninde ilk konuşmayı yapan Prof. Dr. Emre Kongar, açılışta toplananların umut, demokrasi ve kültür topluluğu olduğunu belirttikten sonra “Bir cumartesi gününü kitabevi açılışı için feda ederek buraya gelenleri ancak saygıyla selamlarız. Türkiye’nin demokrasi, örgütlü emek ve kültür umudu sizler de yatıyor ve her biriniz çok değerlisiniz. Laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin, sosyal, hukuk devletinin sizlerin omuzlarında yükseldiğini biliyoruz. Bu kitabevi de bunun için açılıyor” dedi.

Kongar’ın ardından söz alan Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, “Bu kooperatif örgütlenirken süreci yakından izlemiş bir kişi olarak ve bugün de bu temsilcilikle uygulamaya geçtiğine tanık olurken kendi kendime şöyle düşündüm: Ben Meclis’te Anayasa’yı anlatamadım, o kadar ısrar ettim olmadı ama yayıncılar Anayasa’yı çok iyi kavramış. Madde 171’in gereği olarak kooperatifçiliği yaşama geçirmiş oluyor. Yayıncıların bunu yapması, düşünce ve ifade özgürlüğü açısından, bilgilenme hakkı temelinde çok önemli bir adım. Bu adımı destekleyelim, varlığınız da bunu gösteriyor. Demokrasi adına bize umut veriyor, birlikte ilerletelim” diye konuştu.

“Mum olursak tüneli aydınlatırız”

Yayıncılar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı İlbay Kahraman ise şunları söyledi: “Türkiye uzun süreden beri karanlığa doğru hızla yol alıyor. En kara dönemlerde hissediyoruz ve tünele doğru yayıncılar da hızla yol alıyor. Bu tünelden çıkmanın tek yolu aydınlanmak, aydınlatmak. Biz mum olursak o tüneli aydınlatacağımızı düşünüyoruz. Yayıncılar her okuru bir aydınlık mum gibi düşünüyor. Bugün burada bir kitabevi açmak istedik. Sorunlarımız çok. Dolar ve Euro’nun yükselmesiyle birlikte yayıncılar o tünelin en karanlık yerinde kendilerine yer buldular ve çıkmaya çalışıyorlar. Açtığımız ilk kitabevimiz ama bir süre sonra Diyarbakır’da, İzmir’de de hemen açacağız.”

“Haklıymışız diye düşündüm”

Yayıncılar Meslek Birliği Başkanı Mustafa Aksoy da “Bunca insanı burada görmek bana mutluluk veriyor. Çünkü bir buçuk yıl önce bu fikri dillendirdiğimizde yapabiliriz dedik, bu noktaya geldik. Sizleri burada gördüğümde de ne kadar haklıymışız diye düşündüm. Daha güzel günlere dair inancım var hep birlikte bu inancımızı gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Etkinliğe katılanlar arasında Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da vardı. Türkyılmaz, “Mudanya’da da en kısa sürede YAYKOOP’un kitabevini açmayı umuyoruz. Aydınlanmaya olabildiğince sarılıp, değerlerimizi geleceğe taşımak, korkmamak, umudu besleyip büyütmek, korkması gerekenlerin bizler değil onlar olduğunu bilerek görevimizi yapıyoruz” derken Kurt, “Eskişehir’den, Odunpazarı’ndan size selamlar getirdim. 23 kütüphane, 14 halk merkezinde en az 15 bin kişiyle her gün eğitim yapan bir belediyenin başkanı olarak Yayıncılar Kooperatifi’ni kutluyorum. Eskişehir de kitabın okunduğu, özgürleşmenin sağlandığı bir ortamı size temin edebiliriz. Yakın zamanda sizi Eskişehir’e de bekliyoruz” diye konuştu.