Haftalık Bağımsız Gazete 20 Nisan 2018
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Yaşından fazla ödül kazandı!

Yaşından fazla ödül kazandı!
Gökçe UYGUN

Perküsyon marimba ve vibrafon çalan Kadıköylü genç yetenek Beste Gürkey’e bu kez de Rusya’dan ödül geldi. Geçen ay St.Petersburg'ta yapılan 2.International"Drum Time" Perküsyon Festivali kapsamında gerçekleşen yarışmalara katılan Beste,   Marimba Kategorisi'nde; "Dünya ikinciliği", Vibrafon Kategorisi'nde; "Dünya üçüncülüğü ödüllerini kazandı. 15 yaşındaki Beste, ‘’16.ödülle gittiğim Rusya’dan,  ülkeme ‘’dokuz’u dünya birinciliği olmak üzere toplamda 17 ve 18. ödüllerimi alarak döndüm. Çok mutlu ve gururluyum’’ dedi.

24 öğrenciden oluşan FMV Erenköy Işık Lisesi Korosu da İtalya’dan ödül aldı. Koro, “15’th Concorso Corale Internazionale Riva del Garda” adlı uluslararası koro festivali Karma Gençlik Korosu kategorisinde Silver Diploma sahibi olarak yarışmada ikinci oldu.

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